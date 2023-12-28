Тюменские рыбаки обманули государство на миллионы рублей

Жителей Тюменской области обвинили в незаконной добыче краснокнижных осетра и стерляди. Общая сумма ущерба — более 91 миллиона рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«По версии следствия, обвиняемые в период 2017—2023 гг., используя моторную лодку и плавные рыболовные сети, на реке Иртыш в пределах Тобольского района занимались незаконной добычей (выловом) краснокнижной рыбы (стерляди и осетра сибирского). Незаконно добыто более 5 тысяч особей рыбы. После вылова обвиняемые незаконно хранили рыбу для последующего сбыта», — передает ведомство.
Общая сумма причиненного ущерба — более 91 миллиона рублей. Дело передано в суд на рассмотрение.
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