28 декабря 2023

Тюменские рыбаки обманули государство на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар у Салаирки. Тюмень , водоем, река, лодка, лодка рыбака, деревянная лодка
Рыбаки выловили краснокнижную рыбу на сумму больше, чем 91 миллион рублей Фото:

Жителей Тюменской области обвинили в незаконной добыче краснокнижных осетра и стерляди. Общая сумма ущерба — более 91 миллиона рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«По версии следствия, обвиняемые в период 2017—2023 гг., используя моторную лодку и плавные рыболовные сети, на реке Иртыш в пределах Тобольского района занимались незаконной добычей (выловом) краснокнижной рыбы (стерляди и осетра сибирского). Незаконно добыто более 5 тысяч особей рыбы. После вылова обвиняемые незаконно хранили рыбу для последующего сбыта», — передает ведомство.

Общая сумма причиненного ущерба — более 91 миллиона рублей. Дело передано в суд на рассмотрение.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Тюменской области обвинили в незаконной добыче краснокнижных осетра и стерляди. Общая сумма ущерба — более 91 миллиона рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура. «По версии следствия, обвиняемые в период 2017—2023 гг., используя моторную лодку и плавные рыболовные сети, на реке Иртыш в пределах Тобольского района занимались незаконной добычей (выловом) краснокнижной рыбы (стерляди и осетра сибирского). Незаконно добыто более 5 тысяч особей рыбы. После вылова обвиняемые незаконно хранили рыбу для последующего сбыта», — передает ведомство. Общая сумма причиненного ущерба — более 91 миллиона рублей. Дело передано в суд на рассмотрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...