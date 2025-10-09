Совет Федерации рекомендовал регионам перенять опыт Тюменской области

Тюменский опыт помощи участникам СВО получил высокую оценку Совета Федерации
С первых дней СВО в Тюменской области начали действовать меры поддержки для военнослужащих
Тюменский опыт реабилитации участников СВО получил высокую оценку на федеральном уровне. Комитет Совета Федерации по социальной политике выразил признательность тюменским коллегам за активную работу и рекомендовал другим регионам перенять их практики. Об этом сообщил инфоцентр правительства Тюменской области. 

«Одними из первых в стране мы открыли социальные гостиные — место, где защитники и их близкие получают поддержку, решают бытовые и социальные вопросы. Эта практика доказала свою эффективность», — приводит инфоцентр слова спикеров заседания.

Выездное заседание комитета, посвященное вопросам реабилитации участников СВО, прошло в Тюмени 9 октября. Особое внимание было уделено проекту «Боевой кадровый резерв», помогающему ветеранам адаптироваться к мирной жизни и освоить новые профессии.

Участникам заседания подробно рассказали о региональной системе реабилитации, включающей 27 мер поддержки для ветеранов и 40 — для членов их семей. Обмен опытом позволил выделить наиболее эффективные подходы и определить дальнейшие направления развития системы реабилитации. Власти Тюменской области заявили о готовности и далее совершенствовать программы поддержки и активно участвовать в федеральных инициативах.

