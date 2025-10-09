Жители ХМАО теряют интерес к покупке квартир в Тюмени

Жители Югры стали реже покупать недвижимость в Тюмени. По сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к здешнему жилью упал почти на 6,5%, а в ряде других городов наоборот вырос, сообщили URA.RU риелторы «Этажей».
«Если в прошлом году 32,8% заявок для покупки в других городах приходилось на Тюмень, то в этом году доля снизилась до 26,4%. А вот доля интереса к столичной недвижимости напротив выросла с 9,9% в прошлом году до 10,3% в этом», — пояснили агентству директор департамента развития компании Ольга Половникова.
Впрочем спрос на недвижимость в городах других регионов у жителей ХМАО держится на уровне прошлогодних значений. И хотя доля городов-лидеров изменилась, они остались на прежних позициях.
«Еще 6,6% заявок на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге (6,7% в прошлом году). 6,1% в Екатеринбурге (против 4,5% годом ранее), 4,6% в Краснодаре (4,5% в прошлом году)», — уточнила Половникова.
Ранее URA.RU рассказывало, о какой недвижимости мечтают югорчане. Тогда оказалось, что более 40% жителей Югры хотели бы жить в загородном доме.
