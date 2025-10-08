08 октября 2025

В кармане у олигарха: что известно о конкуренте фабрики, которую не может продать тюменское правительство

Птицефабрика тюменского олигарха Шевчика заработала полмиллиарда рублей
Прибыль Пышминской птицефабрики в два раза ниже, чем у правительственной Боровской
Прибыль Пышминской птицефабрики в два раза ниже, чем у правительственной Боровской

Единственный конкурент тюменской птицефабрики, которую не смогло продать региональное правительство, является одним из активов тюменского олигарха, владельца спа-курорта и любителя лошадей Владимира Шевчика. Пышминская, так же как и непроданная Боровская, специализируется на производстве яиц. Что еще известно о конкуренте правительственного производителя — в материале URA.RU.

Кому принадлежит Пышминская птицефабрика

Компания была основана в декабре 1999 года. Первоначально в составе учредителей фигурировали Депимущества ХМАО, региональный фонд развития Ямала, сама фабрика как юрлицо и некая «Корпорация Порт». Она принадлежала уральскому бизнесмену Сергею Жорину, который сейчас занимается лесной промышленностью в Свердловской области.

Профиль у Пышминской тот же, что и у Боровской: производство куриного яйца
Профиль у Пышминской тот же, что и у Боровской: производство куриного яйца
Фото:

Все эти фигуранты покинули состав учредителей к 2021 году. Но гораздо интереснее список акционеров Пышминской. На данный момент почти половина акций — в портфеле тюменского олигарха Владимира Шевчика. Остальное поделено между его партнерами по бизнесу: Александр Низамов и Ангелина Дудина отмечены во многих компаниях, учрежденных или управляемых Шевчиком.

Сколько зарабатывает Пышминская птицефабрика

По доходам Пышминская уступает своему прямому конкуренту в два раза. Если правительственная «Боровская» заработала в 2024 финансовом году почти миллиард рублей, то актив Шевчика чуть не дотянул до полумиллиарда: чистая прибыль — 495,4 миллиона. При этом в отрасли «животноводства и охотничьи хозяйства» пышминский производитель яиц занимает восьмое место в РФ. В настоящий момент компания имеет 11 лицензий, не замечена в нарушении налогового законодательства и имеет высокую бизнес-репутацию.

С кем судилась Пышминская птицефабрика

За годы существования Пышминской претензий к производителю яиц практически не было
За годы существования Пышминской претензий к производителю яиц практически не было
Фото:

За все время существования компания становилась ответчиком всего по девяти искам. Их общая стоимость в разрезе доходов мизерная — около четырех миллионов рублей. При этом два дела Пышминская выиграла, четыре проиграла, еще по трем производство было прекращено либо же даже не начато.

В Тюменской области действуют еще две крупных птицефабрики — это "Тюменский бройлер", принадлежащий группе "ПРОДО", и "Руском", приобретенный в прошлом году холдингом "Черкизово". Однако конкурентами Боровской птицефабрики они не считаются, так как не занимаются производством яиц.

