В Тюменской области установили рекордную выплату контрактникам

В Тюменской области установлена крупнейшая в России единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны РФ — 3 400 000 рублей. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Тюмени капитан Василий Есин на пресс-конференции с участием военного комиссара региона полковника Сергея Чиркова, сообщает информцентр правительства региона в своем telegram-канала.
«Выплата действует с 7 октября по 30 ноября 2025 года и доступна всем, кто подписывает контракт через военкоматы Тюменской области или пункт отбора в Тюмени. Тюменская область предлагает самую высокую в стране выплату для контрактников», — подчеркнул начальник пункта отбора.
Он напомнил, что подать документы могут не только жители региона, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства. Прописка в Тюменской области для получения выплаты не требуется.
Контракт с Министерством обороны РФ доступен гражданам от 18 до 65 лет, а также иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в регион. Женщины в возрасте от 18 до 45 лет с высшим или средним специальным медицинским образованием и опытом работы в медучреждении также могут заключить контракт.
После первичного обращения кандидаты проходят военно-врачебную комиссию и собеседование с инструкторами, которые оценивают их профессиональные навыки и предпочтения. После подписания контракта военнослужащие проходят подготовку и получают военную специальность, только затем их направляют для выполнения боевых задач. Власти напоминают, что официальное оформление происходит только через военкоматы и пункт отбора — посреднические услуги не предусмотрены и могут быть мошенничеством.
