Военный аналитик Михайлов: помощь Украине сократилась в 20 раз

29 декабря 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Украина осталась без новых танков и самолетов, сказал Александр Михайлов Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь Украине за год сократилась с 4-5 миллиардов долларов в месяц до 200-250 миллионов, страна получает боеприпасы, но не новую технику. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «В прошлом году пакеты помощи достигали 4-5 миллиардов долларов в месяц. Сейчас — 200-250 миллионов. Сократилась помощь в 10-20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года, и Украина проигрывает эту военную кампанию. На Западе понимают, что миллиардами уже туда заливать уже бессмысленно. Они продолжают что-то давать, чтобы Киев не капитулировал прямо перед Новым годом», — сказал Александр Михайлов. Значительно изменился состав пакетов помощи, отметил аналитик. «Они были в среднем на 200-350 миллионов долларов и прежде всего состояли из боеприпасов. Это не пусковые установки, не новые САУ (Самоходная артиллерийская установка), не новые западные танки, тем более не новые самолеты», — подчеркнул эксперт. США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он сообщил, что у США практически закончились средства на это, однако есть план ее дальнейшего развития без финансирования. Дополнительно Киев может получить еще 20 млн долларов, добавил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощь Украине за год сократилась с 4-5 миллиардов долларов в месяц до 200-250 миллионов, страна получает боеприпасы, но не новую технику. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «В прошлом году пакеты помощи достигали 4-5 миллиардов долларов в месяц. Сейчас — 200-250 миллионов. Сократилась помощь в 10-20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года, и Украина проигрывает эту военную кампанию. На Западе понимают, что миллиардами уже туда заливать уже бессмысленно. Они продолжают что-то давать, чтобы Киев не капитулировал прямо перед Новым годом», — сказал Александр Михайлов. Значительно изменился состав пакетов помощи, отметил аналитик. «Они были в среднем на 200-350 миллионов долларов и прежде всего состояли из боеприпасов. Это не пусковые установки, не новые САУ (Самоходная артиллерийская установка), не новые западные танки, тем более не новые самолеты», — подчеркнул эксперт. США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он сообщил, что у США практически закончились средства на это, однако есть план ее дальнейшего развития без финансирования. Дополнительно Киев может получить еще 20 млн долларов, добавил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.