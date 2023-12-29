Военный аналитик Михайлов: помощь Украине сократилась в 20 раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Украина осталась без новых танков и самолетов, сказал Александр Михайлов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помощь Украине за год сократилась с 4-5 миллиардов долларов в месяц до 200-250 миллионов, страна получает боеприпасы, но не новую технику. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«В прошлом году пакеты помощи достигали 4-5 миллиардов долларов в месяц. Сейчас — 200-250 миллионов. Сократилась помощь в 10-20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года, и Украина проигрывает эту военную кампанию. На Западе понимают, что миллиардами уже туда заливать уже бессмысленно. Они продолжают что-то давать, чтобы Киев не капитулировал прямо перед Новым годом», — сказал Александр Михайлов.

Значительно изменился состав пакетов помощи, отметил аналитик. «Они были в среднем на 200-350 миллионов долларов и прежде всего состояли из боеприпасов. Это не пусковые установки, не новые САУ (Самоходная артиллерийская установка), не новые западные танки, тем более не новые самолеты», — подчеркнул эксперт.

США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он сообщил, что у США практически закончились средства на это, однако есть план ее дальнейшего развития без финансирования. Дополнительно Киев может получить еще 20 млн долларов, добавил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощь Украине за год сократилась с 4-5 миллиардов долларов в месяц до 200-250 миллионов, страна получает боеприпасы, но не новую технику. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «В прошлом году пакеты помощи достигали 4-5 миллиардов долларов в месяц. Сейчас — 200-250 миллионов. Сократилась помощь в 10-20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года, и Украина проигрывает эту военную кампанию. На Западе понимают, что миллиардами уже туда заливать уже бессмысленно. Они продолжают что-то давать, чтобы Киев не капитулировал прямо перед Новым годом», — сказал Александр Михайлов. Значительно изменился состав пакетов помощи, отметил аналитик. «Они были в среднем на 200-350 миллионов долларов и прежде всего состояли из боеприпасов. Это не пусковые установки, не новые САУ (Самоходная артиллерийская установка), не новые западные танки, тем более не новые самолеты», — подчеркнул эксперт. США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он сообщил, что у США практически закончились средства на это, однако есть план ее дальнейшего развития без финансирования. Дополнительно Киев может получить еще 20 млн долларов, добавил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...