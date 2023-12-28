Муниципалитетам «тюменской матрешки» придется искать нового подрядчика

ФНС Тюмени обратилась в суд с иском о банкротстве ООО «Авантаж»

29 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Компания занималась ремонтами, обслуживанием и благоустройством территорий в городах Ямала, Югры и Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нескольким муниципалитетам Тюменской области, ЯНАО и ХМАО придется искать нового подрядчика для обслуживания зданий и благоустройства территорий. Тюменская налоговая инспекция направила в арбитражный суд иск о банкротстве зарегистрированной в Тюмени ООО «Авантаж», сообщает портал системы «Электронное правосудие». «Дело А70-27183/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Суть дела — иск о банкротстве, ответчик — ООО „Авантаж“. Иск зарегистрирован, но не принят в работу», — говорится в сообщении. Как сообщает сервис СБИС, сумма иска составляет около 800 тысяч рублей. А полная сумма всех судебных дел, в которых участвует «Авантаж», превышает 5,32 млн рублей. В целом же у компании приостановлены операции по банковским счетам, а имущество фирмы находится под арестом. В списке заказчиков, с которыми ООО «Авантаж» заключала и отрабатывала контракты, есть муниципальные структуры ЯНАО, ХМАО, Челябинской и Тюменской областей. Больше всего контрактов компания заключила с Мужевским муниципальным образованием Ямала — по данным СБИС, реализовано 12 договоров на общую сумму 109 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало об основных причинах, которые приводят тюменский бизнес к банкротству. В списке есть как объективные, так и субъективные факторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нескольким муниципалитетам Тюменской области, ЯНАО и ХМАО придется искать нового подрядчика для обслуживания зданий и благоустройства территорий. Тюменская налоговая инспекция направила в арбитражный суд иск о банкротстве зарегистрированной в Тюмени ООО «Авантаж», сообщает портал системы «Электронное правосудие». «Дело А70-27183/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Суть дела — иск о банкротстве, ответчик — ООО „Авантаж“. Иск зарегистрирован, но не принят в работу», — говорится в сообщении. Как сообщает сервис СБИС, сумма иска составляет около 800 тысяч рублей. А полная сумма всех судебных дел, в которых участвует «Авантаж», превышает 5,32 млн рублей. В целом же у компании приостановлены операции по банковским счетам, а имущество фирмы находится под арестом. В списке заказчиков, с которыми ООО «Авантаж» заключала и отрабатывала контракты, есть муниципальные структуры ЯНАО, ХМАО, Челябинской и Тюменской областей. Больше всего контрактов компания заключила с Мужевским муниципальным образованием Ямала — по данным СБИС, реализовано 12 договоров на общую сумму 109 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало об основных причинах, которые приводят тюменский бизнес к банкротству. В списке есть как объективные, так и субъективные факторы.