Почему банкротится тюменский бизнес

В 2023 году Тюменская область вошла в «анти-топ» регионов России по количеству арбитражных дел о банкротстве. Количество дел о банкротстве, рассматриваемых арбитражным судом, за год увеличилось вдвое и превысило порог в 1,5 тысячи.
Президент ассоциаций арбитражных управляющих «Солидарность» и «СоБР» Татьяна Нуриева сообщила, что больше всего банкротств сейчас среди микропредприятий — это компании, в которых трудится не больше 15 человек., а балансовая стоимость активов не превышает 120 миллионов рублей. Причин для их финансовых трудностей несколько.
Объективно: последствия пандемии COVID-19
Пандемия, объявленная ВОЗ весной 2020 года, отразилась на всей мировой экономике, зацепив и тюменский бизнес. По мнению Нуриевой, в большей степени коронавирус ударил по рынку непродовольственных товаров. Но сейчас многие предприятия используют эту причину, чтобы попросту снять с себя ответственность.
«Правительством Российской Федерации принимались меры, направленные на нивелирование негативных последствий в экономике. Указанные меры оказались достаточно эффективными», — сообщила URA.RU Нуриева.
Объективно: начало СВО
Эту причину арбитражные управляющие так же называют «удобной для снятия ответственности». Объявление в феврале 2022 года начала спецоперации в Украине скорее должно было дать толчок развитию российской промышленности. Частично об успехе экономики страны говорит выполнение задач по импортозамещению, однако малый бизнес справиться с новыми экономическими условиями способен не всегда.
Объективно: неплатежи и долги по обязательствам
Эту причину Нуриева склонна рассматривать как одну из основных. Сложная схема взаимоотношений «заказчик — подрядчик — субподрядчик», которая распространена на территории всей «тюменской матрешки», часто приводит к тому, что без денег остаются именно микропредприятия, выполняющие субподряд.
Субъективно: ошибки при принятии управленческих решений
Эта причина приводит к банкротству гораздо чаще остальных — внешние факторы уже стали привычными для многих игроков бизнеса. А вот неграмотное управление как было, так и остается настоящей проблемой всего российского микробизнеса.
Арбитражные управляющие рекомендуют обратить внимание на меры господдержки предпринимательства. «Возникают хорошие возможности для экономии ресурсов, освобождаются ранее заполненные ушедшими с рынка предприятиями ниши, возникают экологичные предпосылки для развития альтернативных направлений бизнеса. И этим нужно пользоваться», — уверена Нуриева.
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