Из ключевого отдела полиции на ж/д станции Екатеринбурга уходят руководители

29 декабря 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Главная задача линейного отдела — предотвращение преступлений на вокзале Екатеринбурга и в поездах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сразу два руководителя линейного отдела на станции Свердловск — Пассажирский покидают свои посты в разгар кадрового кризиса в полиции. Начальник Вадим Саковский и его зам по кадрам Иван Пушков уходят на пенсию, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Информацию подтвердили в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по УрФО. «Начальник полковник полиции Вадим Саковский и его заместитель по кадрам подполковник полиции Иван Пушков уходят на пенсию. Некомплект просто катастрофический, работать некому. Зарплата в территориальных отделах давно выше, чем в линейных. Люди работать не хотят», — сказал собеседник агентства. По его словам, Саковский рассчитывал перевестись из отдела в управление на транспорте уже несколько лет, но повышения не дождался. Причина якобы то, что не на кого оставить отдел. «Он с этим не смирился. А Пушков уходит, потому что просто не вывозит. Дождались годовой премии и увольняются», — объяснил инсайдер. В пресс-службе УТ МВД России по УрФО подтвердили информацию об уходе руководителей. Там подчеркнули, что полицейские воспользовались «гарантированным им федеральным законодательством правом о выходе на заслуженный отдых по выслуге лет». «Соответствующие рапорты ими уже поданы. В настоящее время они находятся на рассмотрении у вышестоящего руководства. Окончательно данный вопрос будет решен уже в 2024 году», — добавили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сразу два руководителя линейного отдела на станции Свердловск — Пассажирский покидают свои посты в разгар кадрового кризиса в полиции. Начальник Вадим Саковский и его зам по кадрам Иван Пушков уходят на пенсию, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Информацию подтвердили в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по УрФО. «Начальник полковник полиции Вадим Саковский и его заместитель по кадрам подполковник полиции Иван Пушков уходят на пенсию. Некомплект просто катастрофический, работать некому. Зарплата в территориальных отделах давно выше, чем в линейных. Люди работать не хотят», — сказал собеседник агентства. По его словам, Саковский рассчитывал перевестись из отдела в управление на транспорте уже несколько лет, но повышения не дождался. Причина якобы то, что не на кого оставить отдел. «Он с этим не смирился. А Пушков уходит, потому что просто не вывозит. Дождались годовой премии и увольняются», — объяснил инсайдер. В пресс-службе УТ МВД России по УрФО подтвердили информацию об уходе руководителей. Там подчеркнули, что полицейские воспользовались «гарантированным им федеральным законодательством правом о выходе на заслуженный отдых по выслуге лет». «Соответствующие рапорты ими уже поданы. В настоящее время они находятся на рассмотрении у вышестоящего руководства. Окончательно данный вопрос будет решен уже в 2024 году», — добавили в пресс-службе.