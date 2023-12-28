28 декабря 2023

В Салехарде предприниматели решили помочь мэрии разгрести снежные завалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Салехарда мобилизовал предпринимателей на расчистку города Фото:

В Салехарде (ЯНАО) пять предпринимателей обратились в администрацию с инициативой избавить город от сугробов. Они будут работать во взаимодействии с коммунальщиками, сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы.

«Пять предпринимателей вышли с инициативой помочь в расчистке улиц города Салехарда — „вооружившись“ специальной техникой, вместе с городскими службами будут работать во всех микрорайонах города. График уборки города будет изменен, с учетом дополнительных сил», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

В администрации просят граждан не оставлять на обочинах дорог припаркованные автомобили, которые могут помешать уборке. Горожанам напоминают, что контракт на уборку улиц с подрядчиком заключен, с Нового года работы будут выполняться в плановом режиме.

На Совете глав 28 декабря мэр окружной столицы Алексей Титовский получил задачу от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в кратчайшие сроки избавить город от снежных завалов. В свою очередь, 29 декабря, мэр потребовал от профильных специалистов нарастить темпы и объемы работ.

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В Салехарде (ЯНАО) пять предпринимателей обратились в администрацию с инициативой избавить город от сугробов. Они будут работать во взаимодействии с коммунальщиками, сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. «Пять предпринимателей вышли с инициативой помочь в расчистке улиц города Салехарда — „вооружившись“ специальной техникой, вместе с городскими службами будут работать во всех микрорайонах города. График уборки города будет изменен, с учетом дополнительных сил», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. В администрации просят граждан не оставлять на обочинах дорог припаркованные автомобили, которые могут помешать уборке. Горожанам напоминают, что контракт на уборку улиц с подрядчиком заключен, с Нового года работы будут выполняться в плановом режиме. На Совете глав 28 декабря мэр окружной столицы Алексей Титовский получил задачу от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в кратчайшие сроки избавить город от снежных завалов. В свою очередь, 29 декабря, мэр потребовал от профильных специалистов нарастить темпы и объемы работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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