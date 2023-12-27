Артюхов дал поручение мэрам на новогодние праздники

Артюхов заявил, что уже сейчас стоит особо проследить за уборкой снега Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа на новогодних праздниках должна быть обеспечена безопасность, качественная работа всех коммунальных служб и своевременный вывоз мусора. Такое поручение дал главам всех поселений губернатор округа Дмитрий Артюхов во время итогового в 2023 году заседания Совета глав.

«Задача на ближайшие две недели для глав муниципальных образований — обеспечить безопасность на Ямале и качественную работу всех коммунальных служб города, своевременный вывоз мусора. Важно, чтобы праздники на Ямале прошли для жителей спокойно и комфортно, в городах и поселках был порядок», — передается на сайте окружного правительства заявление Артюхова.

Он отметил, что особое внимание уже сейчас следует уделить уборке снега, так как количество обращений жителей значительно выросло. На особом контроле Салехард. Город лидирует по количеству жалоб.

Среди вопросов, рассмотренных на заседании — разработка программы «Ямал — территория детства» на 2024 год. Артюхов поручил закончить ее подготовку к 1 февраля следующего года. До 1 марта в округе будет принят стандарт работы общественного транспорта. Также на заседании озвучили итоги работы Ямала в Волновахе (ДНР). Округ досрочно выполнил трехлетние планы по восстановлению инфраструктуры и домов в подшефном городе.

В декабре Артюхов и глава Росмолодежи Ксения Разуваева объявили о новой стратегии развития молодежной политики в России. Месяцем ранее они провели семинар-совещание в Салехарде. В ходе его работы губернатор поделился лучшими региональными практиками и сообщил о росте зарплат в сфере молодежной политики.