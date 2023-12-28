Из пожара в жилом доме Нижневартовска спасатели эвакуировали 21 человека

29 декабря 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Пожар распространился из квартиры в подъезд жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники МЧС Нижневартовска спасли из пожара в доме №19а по улице Дзержинского 21 человека, в том числе шесть детей. Пламя распространилось на площади одной из квартир и охватило подъезд. О том, как удалось ликвидировать возгорание, корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Югры. «В 13:53 в Нижневартовский пожарно-спасательный гарнизон поступило сообщение о возгорании на улице Дзержинского, 19а. Через три минуты первое подразделение [спасателей] было на месте. На месте наблюдалось плотное задымление в подъезде и открытое горение в одной из квартир. Дым распространялся как вниз, так и вверх. С помощью лестницы и с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания был эвакуирован 21 человек, в том числе и шесть детей», — сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Открытое горение было полностью ликвидировано в 15:23. В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и порядка 18 человек. Причины возникновения возгорания на данный момент неизвестны, ведется расследование. Информации о пострадавших нет. По данным источника агентства, в результате пожара пострадали жилые помещения площадью более 90 квадратных метров.

Сотрудники МЧС Нижневартовска спасли из пожара в доме №19а по улице Дзержинского 21 человека, в том числе шесть детей. Пламя распространилось на площади одной из квартир и охватило подъезд. О том, как удалось ликвидировать возгорание, корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Югры. «В 13:53 в Нижневартовский пожарно-спасательный гарнизон поступило сообщение о возгорании на улице Дзержинского, 19а. Через три минуты первое подразделение [спасателей] было на месте. На месте наблюдалось плотное задымление в подъезде и открытое горение в одной из квартир. Дым распространялся как вниз, так и вверх. С помощью лестницы и с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания был эвакуирован 21 человек, в том числе и шесть детей», — сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Открытое горение было полностью ликвидировано в 15:23. В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и порядка 18 человек. Причины возникновения возгорания на данный момент неизвестны, ведется расследование. Информации о пострадавших нет. По данным источника агентства, в результате пожара пострадали жилые помещения площадью более 90 квадратных метров.