28 декабря 2023

В Кургане во время аварии двух маленьких детей выбросило на дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане столкнулись два автомобиля и автобус Фото:

В Кургане из-за столкновения двух автомобилей и автобуса на проезжую часть выбросило двух маленьких девочек, которых перевозили без детских удерживающих кресел. Первую помощь детям оказали прибывшие на место аварии сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ДТП произошло днем 29 декабря в городе Кургане на улице Коли Мяготина. Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус. В одном из легковых авто, везли двух девочек — дошкольниц без детского удерживающего устройства. Малышки выпали на проезжую часть. Осмотр на наличие травм и психологическую помощь детям оказали оперативно прибывшие к месту аварии сотрудники специальной пожарно-спасательной части им А. И. Мамонтова», — сообщили в ведомстве.

У девочек был шок и ссадины. Сотрудники МЧС передали их медицинским работникам. Также сотрудники обезопасили поврежденные автомобили: отключили аккумуляторную батарею легковых авто, и закрыли баллон с пропаном на машине с газобаллонным оборудованием.

В Кургане при ДТП двух маленьких детей выбросило на дорогу
В Кургане при ДТП двух маленьких детей выбросило на дорогу
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В Кургане из-за столкновения двух автомобилей и автобуса на проезжую часть выбросило двух маленьких девочек, которых перевозили без детских удерживающих кресел. Первую помощь детям оказали прибывшие на место аварии сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. «ДТП произошло днем 29 декабря в городе Кургане на улице Коли Мяготина. Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус. В одном из легковых авто, везли двух девочек — дошкольниц без детского удерживающего устройства. Малышки выпали на проезжую часть. Осмотр на наличие травм и психологическую помощь детям оказали оперативно прибывшие к месту аварии сотрудники специальной пожарно-спасательной части им А. И. Мамонтова», — сообщили в ведомстве. У девочек был шок и ссадины. Сотрудники МЧС передали их медицинским работникам. Также сотрудники обезопасили поврежденные автомобили: отключили аккумуляторную батарею легковых авто, и закрыли баллон с пропаном на машине с газобаллонным оборудованием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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