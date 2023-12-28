В Кургане из-за столкновения двух автомобилей и автобуса на проезжую часть выбросило двух маленьких девочек, которых перевозили без детских удерживающих кресел. Первую помощь детям оказали прибывшие на место аварии сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
«ДТП произошло днем 29 декабря в городе Кургане на улице Коли Мяготина. Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус. В одном из легковых авто, везли двух девочек — дошкольниц без детского удерживающего устройства. Малышки выпали на проезжую часть. Осмотр на наличие травм и психологическую помощь детям оказали оперативно прибывшие к месту аварии сотрудники специальной пожарно-спасательной части им А. И. Мамонтова», — сообщили в ведомстве.
У девочек был шок и ссадины. Сотрудники МЧС передали их медицинским работникам. Также сотрудники обезопасили поврежденные автомобили: отключили аккумуляторную батарею легковых авто, и закрыли баллон с пропаном на машине с газобаллонным оборудованием.
В Кургане при ДТП двух маленьких детей выбросило на дорогу
Фото: пресс-служба МЧС Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurgan45mchs
Фото: пресс-служба МЧС Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurgan45mchs
Фото: пресс-служба МЧС Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurgan45mchs
Фото: пресс-служба МЧС Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@kurgan45mchs
В Кургане из-за столкновения двух автомобилей и автобуса на проезжую часть выбросило двух маленьких девочек, которых перевозили без детских удерживающих кресел. Первую помощь детям оказали прибывшие на место аварии сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. «ДТП произошло днем 29 декабря в городе Кургане на улице Коли Мяготина. Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус. В одном из легковых авто, везли двух девочек — дошкольниц без детского удерживающего устройства. Малышки выпали на проезжую часть. Осмотр на наличие травм и психологическую помощь детям оказали оперативно прибывшие к месту аварии сотрудники специальной пожарно-спасательной части им А. И. Мамонтова», — сообщили в ведомстве. У девочек был шок и ссадины. Сотрудники МЧС передали их медицинским работникам. Также сотрудники обезопасили поврежденные автомобили: отключили аккумуляторную батарею легковых авто, и закрыли баллон с пропаном на машине с газобаллонным оборудованием.