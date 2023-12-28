Росстат раскрыл зарплаты чиновников в ХМАО

Среднемесячная зарплата чиновников в ХМАО составляла от 99 до 132 тысяч рублей. Такие данные 2022 года привел Росстат.
«Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 99 729 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 132 146 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 117 675 рублей, — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спрогнозировала среднюю зарплату по округу. По предварительным расчетам, она составит 107 тысяч рублей.
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