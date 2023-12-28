28 декабря 2023

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в ХМАО

Росстат: в 2022 году госслужащие Югры получали от 99 до 132 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, депутат, чиновник, портфель, министр, должность
По данным Росстата, чиновники из ХМАО получают от 100 тысяч рублей в месяц Фото:

Среднемесячная зарплата чиновников в ХМАО составляла от 99 до 132 тысяч рублей. Такие данные 2022 года привел Росстат.

«Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 99 729 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 132 146 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 117 675 рублей, — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спрогнозировала среднюю зарплату по округу. По предварительным расчетам, она составит 107 тысяч рублей.

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Среднемесячная зарплата чиновников в ХМАО составляла от 99 до 132 тысяч рублей. Такие данные 2022 года привел Росстат. «Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 99 729 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 132 146 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 117 675 рублей, — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спрогнозировала среднюю зарплату по округу. По предварительным расчетам, она составит 107 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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