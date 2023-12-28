Экономика Росстат раскрыл зарплаты чиновников в ХМАО Росстат: в 2022 году госслужащие Югры получали от 99 до 132 тысяч рублей в месяц 29 декабря 2023 в 18:09 Размер текста - 17 + По данным Росстата, чиновники из ХМАО получают от 100 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среднемесячная зарплата чиновников в ХМАО составляла от 99 до 132 тысяч рублей. Такие данные 2022 года привел Росстат. «Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 99 729 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 132 146 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 117 675 рублей, — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спрогнозировала среднюю зарплату по округу. По предварительным расчетам, она составит 107 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата чиновников в ХМАО составляла от 99 до 132 тысяч рублей. Такие данные 2022 года привел Росстат. «Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 99 729 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 132 146 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 117 675 рублей, — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спрогнозировала среднюю зарплату по округу. По предварительным расчетам, она составит 107 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям