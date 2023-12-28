Росстат раскрыл зарплаты пермских чиновников

Росстат: средняя зарплата чиновников Пермского края составляет 56 тысяч рублей

29 декабря 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

В Пермском крае количество чиновников составляет 14,8 тысяч человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Росстат опубликовал данные о заработных платах российских чиновников, в том числе госслужащих Пермского края, за 2022 год. По данным статистики, уровень зарплат чиновников региона оказался одним из самых высоких среди всех субъектов Приволжского федерального округа. «Пермский край, месячная зарплата территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 61,2 тысяч рублей. Зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ — 71,9 тысяч рублей. Уровень зарплат служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 49,6 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата работников организаций региона — 56,3 тысяч рублей», — сообщил Росстат. Самые высокие зарплаты в ПФО получают чиновники Республики Татарстан — их средний заработок в регионе составляет 59,1 тысяч рублей. Более высокий доход также у госслужащих Нижегородской области. Они в среднем получают 57 тысяч рублей. Росстат также уточнил общее число госслужащих всех уровней власти в Пермском крае. Их количество составляет 14,8 тысяч человек.

Росстат опубликовал данные о заработных платах российских чиновников, в том числе госслужащих Пермского края, за 2022 год. По данным статистики, уровень зарплат чиновников региона оказался одним из самых высоких среди всех субъектов Приволжского федерального округа. «Пермский край, месячная зарплата территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 61,2 тысяч рублей. Зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ — 71,9 тысяч рублей. Уровень зарплат служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 49,6 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата работников организаций региона — 56,3 тысяч рублей», — сообщил Росстат. Самые высокие зарплаты в ПФО получают чиновники Республики Татарстан — их средний заработок в регионе составляет 59,1 тысяч рублей. Более высокий доход также у госслужащих Нижегородской области. Они в среднем получают 57 тысяч рублей. Росстат также уточнил общее число госслужащих всех уровней власти в Пермском крае. Их количество составляет 14,8 тысяч человек.