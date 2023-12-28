В Перми сдана новая инфекционная больница

29 декабря 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин сообщил о завершении строительства инфекционной больницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми завершено строительство новой инфекционной больницы. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Завершено строительство краевой инфекционной больницы! Сегодня получили заключение о соответствии объекта всем требованиям и проектной документации», — написал глава региона в Telegram. Здание на ул. Леонова, 84 еще предстоит оснастить медицинским оборудованием. Комплекс из трех зданий рассчитан на 232 койко-места в стационаре, 12 коек реанимации. Больницу начали строить в 2022 году, сдать ее планировалось в третьем квартале 2023 года.

В Перми завершено строительство новой инфекционной больницы. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Завершено строительство краевой инфекционной больницы! Сегодня получили заключение о соответствии объекта всем требованиям и проектной документации», — написал глава региона в Telegram. Здание на ул. Леонова, 84 еще предстоит оснастить медицинским оборудованием. Комплекс из трех зданий рассчитан на 232 койко-места в стационаре, 12 коек реанимации. Больницу начали строить в 2022 году, сдать ее планировалось в третьем квартале 2023 года.