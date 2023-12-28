28 декабря 2023

В Перми сдана новая инфекционная больница

© Служба новостей «URA.RU»
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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин сообщил о завершении строительства инфекционной больницы Фото:

В Перми завершено строительство новой инфекционной больницы. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Завершено строительство краевой инфекционной больницы! Сегодня получили заключение о соответствии объекта всем требованиям и проектной документации», — написал глава региона в Telegram.

Здание на ул. Леонова, 84 еще предстоит оснастить медицинским оборудованием. Комплекс из трех зданий рассчитан на 232 койко-места в стационаре, 12 коек реанимации. Больницу начали строить в 2022 году, сдать ее планировалось в третьем квартале 2023 года.

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В Перми завершено строительство новой инфекционной больницы. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Завершено строительство краевой инфекционной больницы! Сегодня получили заключение о соответствии объекта всем требованиям и проектной документации», — написал глава региона в Telegram. Здание на ул. Леонова, 84 еще предстоит оснастить медицинским оборудованием. Комплекс из трех зданий рассчитан на 232 койко-места в стационаре, 12 коек реанимации. Больницу начали строить в 2022 году, сдать ее планировалось в третьем квартале 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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