28 декабря 2023

В ЯНАО корпорации готовы платить рабочим больше, чем чиновникам

Рабочие крупных и средних предприятий в ЯНАО заработали больше, чем госслужащие
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО рабочие крупных и средних предприятий зарабатывали 136 тысяч рублей в месяц Фото:

В ЯНАО крупные и средние компании платили работникам в среднем по 136 тысяч рублей в месяц. Данные по итогу 2022 года представлены Росстатом.

«Заработная плата рабочих предприятий не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. В среднем, по Ямало-Ненецкому автономному округу — 135 тысяч 973 рубля», — сообщает Росстат в документе, имеющимся в распоряжении URA.RU.

Также, Росстат представил данные о средних зарплатах чиновников по состоянию на 2022 год. Заработная плата гражданских муниципальных служащих в ЯНАО составила около 115 тысяч рублей.

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В ЯНАО крупные и средние компании платили работникам в среднем по 136 тысяч рублей в месяц. Данные по итогу 2022 года представлены Росстатом. «Заработная плата рабочих предприятий не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. В среднем, по Ямало-Ненецкому автономному округу — 135 тысяч 973 рубля», — сообщает Росстат в документе, имеющимся в распоряжении URA.RU. Также, Росстат представил данные о средних зарплатах чиновников по состоянию на 2022 год. Заработная плата гражданских муниципальных служащих в ЯНАО составила около 115 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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