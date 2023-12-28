В ЯНАО корпорации готовы платить рабочим больше, чем чиновникам

В ЯНАО рабочие крупных и средних предприятий зарабатывали 136 тысяч рублей в месяц
В ЯНАО крупные и средние компании платили работникам в среднем по 136 тысяч рублей в месяц. Данные по итогу 2022 года представлены Росстатом.
«Заработная плата рабочих предприятий не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. В среднем, по Ямало-Ненецкому автономному округу — 135 тысяч 973 рубля», — сообщает Росстат в документе, имеющимся в распоряжении URA.RU.
Также, Росстат представил данные о средних зарплатах чиновников по состоянию на 2022 год. Заработная плата гражданских муниципальных служащих в ЯНАО составила около 115 тысяч рублей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.