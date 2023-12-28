В ЯНАО корпорации готовы платить рабочим больше, чем чиновникам

Рабочие крупных и средних предприятий в ЯНАО заработали больше, чем госслужащие

29 декабря 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

В ЯНАО рабочие крупных и средних предприятий зарабатывали 136 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО крупные и средние компании платили работникам в среднем по 136 тысяч рублей в месяц. Данные по итогу 2022 года представлены Росстатом. «Заработная плата рабочих предприятий не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. В среднем, по Ямало-Ненецкому автономному округу — 135 тысяч 973 рубля», — сообщает Росстат в документе, имеющимся в распоряжении URA.RU. Также, Росстат представил данные о средних зарплатах чиновников по состоянию на 2022 год. Заработная плата гражданских муниципальных служащих в ЯНАО составила около 115 тысяч рублей.

В ЯНАО крупные и средние компании платили работникам в среднем по 136 тысяч рублей в месяц. Данные по итогу 2022 года представлены Росстатом. «Заработная плата рабочих предприятий не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2022 год. В среднем, по Ямало-Ненецкому автономному округу — 135 тысяч 973 рубля», — сообщает Росстат в документе, имеющимся в распоряжении URA.RU. Также, Росстат представил данные о средних зарплатах чиновников по состоянию на 2022 год. Заработная плата гражданских муниципальных служащих в ЯНАО составила около 115 тысяч рублей.