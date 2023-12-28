Чиновники ЯНАО получают в два раза больше, чем в среднем по РФ

Росстат: ЯНАО в 2022 году вышел на третье место в РФ по зарплатам госслужащим

29 декабря 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

В ЯНАО зарплаты чиновников в два раза превышают доходы коллег из других регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО уровень зарплат чиновников примерно в два раза опережает средний показатель в стране. По данным Росстата за 2022 год, округ занял четвертое место по этому показателю. «В 2022 году среднемесячная заработная плата гражданских муниципальных служащих в ЯНАО была около 115 тысяч рублей. Чиновник правительства в среднем зарабатывал 282 тысячи рублей», — сообщает Росстат. На первом месте по данному показателю — Чукотский автономный округ, с зарплатой в 162 тысячи рублей, на втором — Магаданская область, где чиновник получал в 2022 году 130 тысяч рублей. В Камчатском крае чиновники зарабатывают примерно так же, там средняя зарплата выше ямальской на 600 рублей. При этом в правительстве зарплаты служащих в указанных регионах меньше, чем в ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года средняя зарплата в регионе составила почти 100 тысяч рублей, более 40% жителей ЯНАО получало больше этой цифры. В 2023 году средняя зарплата выросла почти в полтора раза.

В ЯНАО уровень зарплат чиновников примерно в два раза опережает средний показатель в стране. По данным Росстата за 2022 год, округ занял четвертое место по этому показателю. «В 2022 году среднемесячная заработная плата гражданских муниципальных служащих в ЯНАО была около 115 тысяч рублей. Чиновник правительства в среднем зарабатывал 282 тысячи рублей», — сообщает Росстат. На первом месте по данному показателю — Чукотский автономный округ, с зарплатой в 162 тысячи рублей, на втором — Магаданская область, где чиновник получал в 2022 году 130 тысяч рублей. В Камчатском крае чиновники зарабатывают примерно так же, там средняя зарплата выше ямальской на 600 рублей. При этом в правительстве зарплаты служащих в указанных регионах меньше, чем в ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что по итогам 2022 года средняя зарплата в регионе составила почти 100 тысяч рублей, более 40% жителей ЯНАО получало больше этой цифры. В 2023 году средняя зарплата выросла почти в полтора раза.