Челябинский генерал МВД поздравил ветеранов с наступающим Новым годом

29 декабря 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков пожелал ветеранам ведомства всего наилучшего в новом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил ветеранов ведомства с наступающим Новым годом. Как сообщил URA.RU 29 декабря в пресс-службе ведомства, большинство из них, даже после выхода на пенсию, продолжают защищать закон и правопорядок. Скоков выразил им глубокую благодарность за труд и самоотверженность. «Сегодня вы не прерываете связь с органами внутренних дел, помогаете мудрыми советами, вдохновляете людей своей удивительной стойкостью и жизнелюбием, выполняете работу, направленную на патриотическое и духовное воспитание молодого поколения защитников правопорядка. От всей души примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира и счастья», — передает слова Скокова пресс-служба областного главка. Глава региональной полиции пожелал ветеранам успехов, благополучия и неиссякаемый запас жизненных сил в новом году. Чтобы в их доме всегда было тепло и светло, а над головой было мирное небо. Сегодня число ветеранов внутренних дел в области превышает 17 тысяч человек. В главке с трепетом и уважением относятся к тем, кто свои трудом заложил основы для успешной работы сегодняшних солдат правопорядка.

Начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил ветеранов ведомства с наступающим Новым годом. Как сообщил URA.RU 29 декабря в пресс-службе ведомства, большинство из них, даже после выхода на пенсию, продолжают защищать закон и правопорядок. Скоков выразил им глубокую благодарность за труд и самоотверженность. «Сегодня вы не прерываете связь с органами внутренних дел, помогаете мудрыми советами, вдохновляете людей своей удивительной стойкостью и жизнелюбием, выполняете работу, направленную на патриотическое и духовное воспитание молодого поколения защитников правопорядка. От всей души примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира и счастья», — передает слова Скокова пресс-служба областного главка. Глава региональной полиции пожелал ветеранам успехов, благополучия и неиссякаемый запас жизненных сил в новом году. Чтобы в их доме всегда было тепло и светло, а над головой было мирное небо. Сегодня число ветеранов внутренних дел в области превышает 17 тысяч человек. В главке с трепетом и уважением относятся к тем, кто свои трудом заложил основы для успешной работы сегодняшних солдат правопорядка.