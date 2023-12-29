Сбербанк продал главный офис в Челябинске

Сбербанк продал свой офис на улице Энтузиастов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сбербанк в Челябинске продал главный офис на улице Энтузиастов. Как следует из данных протокола на сайте Российского аукционного дома, лот ушел за 206,5 млн рублей.

«К аукциону было допущено два участника. Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой 1 — индивидуальный предприниматель Александр Петрович Кожевников. Цена приобретения 206 563 500 (двести шесть миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%», — отмечено в итоговом протоколе.

Начальная цена имущества составила 193 млн рублей. Лот включает право аренды двух земельных участков. Один из них, имеющий площадь 367 квадратных метров, используется для совместной эксплуатации пятиэтажного здания-офиса Сбербанк и компании «НТМ». На втором, размером 1637 квадратных метров, расположены офисы банка и гараж. Срок действия аренды первого актива истекает в 2026 году, второго — в марте 2024 года. Высота проданного здания составляет, согласно протоколу, 6 — 11 этажей, включая один подземный.

Отмечается, что офис Сбербанка в здании продолжит работать. Под ним сохранится 6,5 тысячи квадратных метров площадей.

Офис финорганизация продавала с 2021 года. Цена несколько раз снижалась. Изначально объект продавали за 254 млн рублей, затем снизили до 214 млн рублей. Стартовая цена декабря стала третьей в череде падения стоимости.