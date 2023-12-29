Из-за пожара в ХМАО погибли два человека

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, склад, чп, возгорание, локализация пожара, пожарные
В Белом Яре погибли два человека из-за возгорания в квартире Фото:

В поселке Белый Яр Сургутского района двое местных жителей погибли из-за пожара. Возгорание произошло в малоэтажном многоквартирном доме. О происшествии сообщили на сайте МЧС Югры.

«В 16:31 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. <…> Ликвидация (открытого горения) в 16:59. На пожаре погибло два человека», — сообщается в публикации ведомства.

Тушение пожара проходило с применением семь единиц спецтехники и при помощи 27 сотрудников МЧС. Причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.

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В поселке Белый Яр Сургутского района двое местных жителей погибли из-за пожара. Возгорание произошло в малоэтажном многоквартирном доме. О происшествии сообщили на сайте МЧС Югры. «В 16:31 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. <…> Ликвидация (открытого горения) в 16:59. На пожаре погибло два человека», — сообщается в публикации ведомства. Тушение пожара проходило с применением семь единиц спецтехники и при помощи 27 сотрудников МЧС. Причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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