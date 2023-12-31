Что ожидает пенсионеров в 2024 году. Инфографика

Экономист Васильева предупредила о повышении пенсионного возраста в 2024 году

01 января 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Для пенсионеров будет пять индексаций выплат в 2024 году, сказала Оксана Васильева Фото: Владимир Андреев © URA.RU На пенсию в 2024 году можно выйти женщинам в 58 лет и мужчинам в 63 года. Их и других неработающих пенсионеров будут ожидать несколько индексаций, что приведет к увеличению доходов пожилых граждан. Об этом URA.RU сообщила доцент Финансового университета при правительстве РФ, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева. «В 2023 году никто не вышел на пенсию на общих основаниях. Такая ситуация повторится снова в 2025 году, но в следующем году возможность выйти на заслуженный отдых получат женщины и мужчины, которым исполнится 58 и 63 года соответственно», — сказала Оксана Васильева. Пенсионеры станут получать больше, отметила экономист. «Повышение страховых пенсий повлечет за собой увеличение дохода пенсионеров, получателей данных выплат. Это означает, что люди, выходящие на заслуженный отдых после 1 января 2024 года, будут получать от государства больше средств для существования», — рассказала эксперт.

На пенсию в 2024 году можно выйти женщинам в 58 лет и мужчинам в 63 года. Их и других неработающих пенсионеров будут ожидать несколько индексаций, что приведет к увеличению доходов пожилых граждан. Об этом URA.RU сообщила доцент Финансового университета при правительстве РФ, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева. «В 2023 году никто не вышел на пенсию на общих основаниях. Такая ситуация повторится снова в 2025 году, но в следующем году возможность выйти на заслуженный отдых получат женщины и мужчины, которым исполнится 58 и 63 года соответственно», — сказала Оксана Васильева. Пенсионеры станут получать больше, отметила экономист. «Повышение страховых пенсий повлечет за собой увеличение дохода пенсионеров, получателей данных выплат. Это означает, что люди, выходящие на заслуженный отдых после 1 января 2024 года, будут получать от государства больше средств для существования», — рассказала эксперт.