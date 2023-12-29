Комарова выполнила обещание, данное детям на кремлевской «Елке желаний»

Комарова обещала осуществить мечты детей до Нового года Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, как и обещала, до Нового года исполнила мечты троих детей, снятые с «Елки желаний» в Кремле. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Снимая новогодние шары с кремлевской елки, решила, что до Нового года желания юных мечтателей сбудутся. Сегодня дети получили свои подарки. Поздравила с наступающим праздником Николь и Тамерлана из Югры, Полину из Макеевки. Дети, родители рады», — передают слова Комаровой на сайте окружных властей.

Николь получила в подарок от главы Югры шведскую стенку, Тамерлан — баул вратаря. Трехлетней Полине из Макеевки вручили надувной батут.

В рамках югорской «Елки желаний» Комарова также исполнила мечту школьника из Макеевки. Никите Трущенкову 1 января исполнится 12 лет. Гитара, которую передали первый заместитель главы региона Алексей Забозлаев и руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин, стала для него подарком от властей округа к двойному празднику.