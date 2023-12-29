29 декабря 2023
28 декабря 2023

Велосипедисты проедут по новогоднему маршруту в виде числа 2024 в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, зима, велопарковка, велосипед, передвижение
Длина новогоднего маршрута составляет 13 км, а его продолжительность — 1,5 часа Фото:

В первый день нового года велосипедисты Перми с помощью GPS-приложений нарисуют число 2024. Тематический велопробег будет проведен на территории Балатовского парка, сообщили организаторы.

«Предлагаем встретить год 2024 велопрогулкой по Балатовскому парку, маршрут будет нетрадиционный — в виде цифры 2024. Участие бесплатное. Встречаемся в 12:50 у автобусной остановки ПКиО „Балатово“. В 13:00 старт. Опоздавших не ждем», — указано на странице велошколы «MTB ШКОЛА ЧЕ» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы отмечают, что в Перми подобный формат мероприятия проводится уже в шестой раз. Новогодняя атрибутика приветствуется. Участникам пробега для записи заезда понадобится специальное приложение, например, Strava.

В канун Нового года пермские автолюбители составили из своих машин число 2024 и снежинки. Флешмоб был проведен у ТРЦ «Планета».

В лесу много снега, ехать будет тяжело, предупреждают организаторы
В лесу много снега, ехать будет тяжело, предупреждают организаторы
Фото:

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В первый день нового года велосипедисты Перми с помощью GPS-приложений нарисуют число 2024. Тематический велопробег будет проведен на территории Балатовского парка, сообщили организаторы. «Предлагаем встретить год 2024 велопрогулкой по Балатовскому парку, маршрут будет нетрадиционный — в виде цифры 2024. Участие бесплатное. Встречаемся в 12:50 у автобусной остановки ПКиО „Балатово“. В 13:00 старт. Опоздавших не ждем», — указано на странице велошколы «MTB ШКОЛА ЧЕ» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы отмечают, что в Перми подобный формат мероприятия проводится уже в шестой раз. Новогодняя атрибутика приветствуется. Участникам пробега для записи заезда понадобится специальное приложение, например, Strava. В канун Нового года пермские автолюбители составили из своих машин число 2024 и снежинки. Флешмоб был проведен у ТРЦ «Планета».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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