Велосипедисты проедут по новогоднему маршруту в виде числа 2024 в Перми. Фото

30 декабря 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Длина новогоднего маршрута составляет 13 км, а его продолжительность — 1,5 часа Фото: Илья Московец © URA.RU В первый день нового года велосипедисты Перми с помощью GPS-приложений нарисуют число 2024. Тематический велопробег будет проведен на территории Балатовского парка, сообщили организаторы. «Предлагаем встретить год 2024 велопрогулкой по Балатовскому парку, маршрут будет нетрадиционный — в виде цифры 2024. Участие бесплатное. Встречаемся в 12:50 у автобусной остановки ПКиО „Балатово“. В 13:00 старт. Опоздавших не ждем», — указано на странице велошколы «MTB ШКОЛА ЧЕ» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы отмечают, что в Перми подобный формат мероприятия проводится уже в шестой раз. Новогодняя атрибутика приветствуется. Участникам пробега для записи заезда понадобится специальное приложение, например, Strava. В канун Нового года пермские автолюбители составили из своих машин число 2024 и снежинки. Флешмоб был проведен у ТРЦ «Планета». В лесу много снега, ехать будет тяжело, предупреждают организаторы Фото: страница VK велошколы «MTB ШКОЛА ЧЕ», https://vk.com/cyclingche

В первый день нового года велосипедисты Перми с помощью GPS-приложений нарисуют число 2024. Тематический велопробег будет проведен на территории Балатовского парка, сообщили организаторы. «Предлагаем встретить год 2024 велопрогулкой по Балатовскому парку, маршрут будет нетрадиционный — в виде цифры 2024. Участие бесплатное. Встречаемся в 12:50 у автобусной остановки ПКиО „Балатово“. В 13:00 старт. Опоздавших не ждем», — указано на странице велошколы «MTB ШКОЛА ЧЕ» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы отмечают, что в Перми подобный формат мероприятия проводится уже в шестой раз. Новогодняя атрибутика приветствуется. Участникам пробега для записи заезда понадобится специальное приложение, например, Strava. В канун Нового года пермские автолюбители составили из своих машин число 2024 и снежинки. Флешмоб был проведен у ТРЦ «Планета».