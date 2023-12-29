29 декабря 2023

Пермская кинокомиссия ищет актеров для съемок в новом фильме режиссера Филатова

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
Фильм начнут снимать в январе Фото:

В Перми разыскивают желающих сняться в эпизодических ролях и массовке для нового художественного фильма режиссера Сергея Филатова. Об этом сообщила Пермская кинокомиссия.

«В январе стартуют съемки нового фильма Филатова. Нам нужны актеры для эпизодов: дворник (желательно с бородой), жилец отеля, полицейский, одноклассники (11-й класс). Для массовки — прохожие, мальчишки 10 лет, спортсмены, школьники, брутальные мужчины, санитары, пациенты, мигранты, полицейские, таксист, секретарь, сотрудники следственного комитета», — написано в telegram-канале пермских киношников.

К съемкам новой картины приступят в январе. К участию в проекте допускаются актеры без опыта работы. Филатов известен по уже выпущенным сериалам «Бар один звонок», «Оливье и роботы», игровому фильму «Слезы капали в фо-бо» и другим работам.

В начале декабря на Чусовском металлургическом заводе завершили съемки художественного фильма «Фаталист». Режиссером ленты выступила Светлана Желонкина.

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В Перми разыскивают желающих сняться в эпизодических ролях и массовке для нового художественного фильма режиссера Сергея Филатова. Об этом сообщила Пермская кинокомиссия. «В январе стартуют съемки нового фильма Филатова. Нам нужны актеры для эпизодов: дворник (желательно с бородой), жилец отеля, полицейский, одноклассники (11-й класс). Для массовки — прохожие, мальчишки 10 лет, спортсмены, школьники, брутальные мужчины, санитары, пациенты, мигранты, полицейские, таксист, секретарь, сотрудники следственного комитета», — написано в telegram-канале пермских киношников. К съемкам новой картины приступят в январе. К участию в проекте допускаются актеры без опыта работы. Филатов известен по уже выпущенным сериалам «Бар один звонок», «Оливье и роботы», игровому фильму «Слезы капали в фо-бо» и другим работам. В начале декабря на Чусовском металлургическом заводе завершили съемки художественного фильма «Фаталист». Режиссером ленты выступила Светлана Желонкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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