Пермская кинокомиссия ищет актеров для съемок в новом фильме режиссера Филатова

Фильм начнут снимать в январе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми разыскивают желающих сняться в эпизодических ролях и массовке для нового художественного фильма режиссера Сергея Филатова. Об этом сообщила Пермская кинокомиссия.

«В январе стартуют съемки нового фильма Филатова. Нам нужны актеры для эпизодов: дворник (желательно с бородой), жилец отеля, полицейский, одноклассники (11-й класс). Для массовки — прохожие, мальчишки 10 лет, спортсмены, школьники, брутальные мужчины, санитары, пациенты, мигранты, полицейские, таксист, секретарь, сотрудники следственного комитета», — написано в telegram-канале пермских киношников.

К съемкам новой картины приступят в январе. К участию в проекте допускаются актеры без опыта работы. Филатов известен по уже выпущенным сериалам «Бар один звонок», «Оливье и роботы», игровому фильму «Слезы капали в фо-бо» и другим работам.

В начале декабря на Чусовском металлургическом заводе завершили съемки художественного фильма «Фаталист». Режиссером ленты выступила Светлана Желонкина.