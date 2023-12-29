В ХМАО новый год начнется с почти 40-градусных морозов

30 декабря 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

В регионе ночью первого января похолодает до -37 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU На территории Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на 1 января 2024 года синоптики обещают морозы до -37 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В Ханты-Мансийском автономно округе ночью 1 января температура воздуха опустится до -32, -37 градусов мороза, при натекании облачности -24,-29 градусов. Днем ожидается температура воздуха от -24 до -29 градусов», — сообщаются на сайте управления. В первую новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Согласно данным сервиса Gismeteo, в ночь 1 января холоднее всего придется жителям Нягани. Там столбики термометра опустятся до -35 градусов. В Ханты-Мансийске и Белоярском температура снизится до -34, в Нефтеюганске до -33, в Сургуте и Советском до -32, а в Урае до -31 градуса. Сервис «Яндекс. Погода» обещал жителям ХМАО 30-градусные морозы в новогоднюю ночь. Похолодание в части городов Югры продержится и в первую половину недели после Нового года. В Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Белоярском, Березовском, Кондинском и Советском районах сильные морозы придут через несколько дней после праздника.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на 1 января 2024 года синоптики обещают морозы до -37 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В Ханты-Мансийском автономно округе ночью 1 января температура воздуха опустится до -32, -37 градусов мороза, при натекании облачности -24,-29 градусов. Днем ожидается температура воздуха от -24 до -29 градусов», — сообщаются на сайте управления. В первую новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Согласно данным сервиса Gismeteo, в ночь 1 января холоднее всего придется жителям Нягани. Там столбики термометра опустятся до -35 градусов. В Ханты-Мансийске и Белоярском температура снизится до -34, в Нефтеюганске до -33, в Сургуте и Советском до -32, а в Урае до -31 градуса. Сервис «Яндекс. Погода» обещал жителям ХМАО 30-градусные морозы в новогоднюю ночь. Похолодание в части городов Югры продержится и в первую половину недели после Нового года. В Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Белоярском, Березовском, Кондинском и Советском районах сильные морозы придут через несколько дней после праздника.