29 декабря 2023

В ХМАО новый год начнется с почти 40-градусных морозов

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Клипарт по теме Холод. ХМАО, термометр, холода, мороз
В регионе ночью первого января похолодает до -37 градусов Фото:

На территории Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на 1 января 2024 года синоптики обещают морозы до -37 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В Ханты-Мансийском автономно округе ночью 1 января температура воздуха опустится до -32, -37 градусов мороза, при натекании облачности -24,-29 градусов. Днем ожидается температура воздуха от -24 до -29 градусов», — сообщаются на сайте управления.

В первую новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Согласно данным сервиса Gismeteo, в ночь 1 января холоднее всего придется жителям Нягани. Там столбики термометра опустятся до -35 градусов. В Ханты-Мансийске и Белоярском температура снизится до -34, в Нефтеюганске до -33, в Сургуте и Советском до -32, а в Урае до -31 градуса.

Сервис «Яндекс. Погода» обещал жителям ХМАО 30-градусные морозы в новогоднюю ночь. Похолодание в части городов Югры продержится и в первую половину недели после Нового года. В Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Белоярском, Березовском, Кондинском и Советском районах сильные морозы придут через несколько дней после праздника.

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на 1 января 2024 года синоптики обещают морозы до -37 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В Ханты-Мансийском автономно округе ночью 1 января температура воздуха опустится до -32, -37 градусов мороза, при натекании облачности -24,-29 градусов. Днем ожидается температура воздуха от -24 до -29 градусов», — сообщаются на сайте управления. В первую новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Согласно данным сервиса Gismeteo, в ночь 1 января холоднее всего придется жителям Нягани. Там столбики термометра опустятся до -35 градусов. В Ханты-Мансийске и Белоярском температура снизится до -34, в Нефтеюганске до -33, в Сургуте и Советском до -32, а в Урае до -31 градуса. Сервис «Яндекс. Погода» обещал жителям ХМАО 30-градусные морозы в новогоднюю ночь. Похолодание в части городов Югры продержится и в первую половину недели после Нового года. В Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Белоярском, Березовском, Кондинском и Советском районах сильные морозы придут через несколько дней после праздника.
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