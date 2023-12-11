11 декабря 2023

Жителей ХМАО в Новый год ожидают 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозные дни. Тюмень, машины, солнце, дорога, автомобили, солнце в глаза
В Новый год температура опустится до -30 градусов в Нижневартовске, Сургуте, Когалыме и Лангепасе Фото:

В новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе.

«Ночью с 31 декабря на 1 января температура в Нижневартовске, Лангепасе и Когалыме опустится до — 31 °С, ветер до 5 м/с. В Сургуте — 30 °С с ветром 3 м/с», — сообщили синоптики. Морозы в этих городах продержатся первую половину недели после Нового года.

В Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Белоярском, Березовском, Кондинском и Советском районах в новогоднюю ночь будет теплее — от 20 до 29 градусов мороза. Сильные холода в эти части округа придут через несколько дней после праздника.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Местами температура упадет до -43 градусов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе. «Ночью с 31 декабря на 1 января температура в Нижневартовске, Лангепасе и Когалыме опустится до — 31 °С, ветер до 5 м/с. В Сургуте — 30 °С с ветром 3 м/с», — сообщили синоптики. Морозы в этих городах продержатся первую половину недели после Нового года. В Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Белоярском, Березовском, Кондинском и Советском районах в новогоднюю ночь будет теплее — от 20 до 29 градусов мороза. Сильные холода в эти части округа придут через несколько дней после праздника. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Местами температура упадет до -43 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...