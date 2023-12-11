Природа Погода Жителей ХМАО в Новый год ожидают 30-градусные морозы 12 декабря 2023 в 16:33 Размер текста - 17 + В Новый год температура опустится до -30 градусов в Нижневартовске, Сургуте, Когалыме и Лангепасе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе. «Ночью с 31 декабря на 1 января температура в Нижневартовске, Лангепасе и Когалыме опустится до — 31 °С, ветер до 5 м/с. В Сургуте — 30 °С с ветром 3 м/с», — сообщили синоптики. Морозы в этих городах продержатся первую половину недели после Нового года. В Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Белоярском, Березовском, Кондинском и Советском районах в новогоднюю ночь будет теплее — от 20 до 29 градусов мороза. Сильные холода в эти части округа придут через несколько дней после праздника. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Местами температура упадет до -43 градусов. В новогоднюю ночь в ХМАО придут 30-градусные морозы. По предварительному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода» температура до -30 опустится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Лангепасе. «Ночью с 31 декабря на 1 января температура в Нижневартовске, Лангепасе и Когалыме опустится до — 31 °С, ветер до 5 м/с. В Сургуте — 30 °С с ветром 3 м/с», — сообщили синоптики. Морозы в этих городах продержатся первую половину недели после Нового года. В Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Белоярском, Березовском, Кондинском и Советском районах в новогоднюю ночь будет теплее — от 20 до 29 градусов мороза. Сильные холода в эти части округа придут через несколько дней после праздника. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Местами температура упадет до -43 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям