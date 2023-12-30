Минобороны: над территорией России уничтожены 32 беспилотника ВСУ

За минувшую ночь над территорией России уничтожены 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены в воздухе 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.
Накануне ночью в результате ракетной атаки по Белгороду погиб мужчина, четыре человека получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, пишет деловое издание «Взгляд». Все пострадавшие доставлены в больницы. Повреждения зафиксированы в 10 частных домах и на системе водообеспечения Белгорода.
За минувшую ночь над территорией России уничтожены 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами ПВО перехвачены и уничтожены в воздухе 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях. Накануне ночью в результате ракетной атаки по Белгороду погиб мужчина, четыре человека получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, пишет деловое издание «Взгляд». Все пострадавшие доставлены в больницы. Повреждения зафиксированы в 10 частных домах и на системе водообеспечения Белгорода.