В Таиланде 17-летний россиянин пытался убить свою мать

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На Пхукете подросток совершил покушение на свою мать Фото:

В Таиланде на Пхукете полиция задержала 17-летнего россиянина, который пытался убить свою мать. Об этом сообщила Туристическая полиция.

«Пострадавшей оказалась 46-летняя россиянка, которая получила ранение острым предметом в область шеи», — говорится в сообщении полиции, передает ТАСС. Отмечается, что женщине оказали медицинскую помощь. В месте проживания семьи нашли кухонный нож. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Таиланде на Пхукете полиция задержала 17-летнего россиянина, который пытался убить свою мать. Об этом сообщила Туристическая полиция. «Пострадавшей оказалась 46-летняя россиянка, которая получила ранение острым предметом в область шеи», — говорится в сообщении полиции, передает ТАСС. Отмечается, что женщине оказали медицинскую помощь. В месте проживания семьи нашли кухонный нож. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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