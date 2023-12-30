В Таиланде 17-летний россиянин пытался убить свою мать

На Пхукете подросток совершил покушение на свою мать
В Таиланде на Пхукете полиция задержала 17-летнего россиянина, который пытался убить свою мать. Об этом сообщила Туристическая полиция.
«Пострадавшей оказалась 46-летняя россиянка, которая получила ранение острым предметом в область шеи», — говорится в сообщении полиции, передает ТАСС. Отмечается, что женщине оказали медицинскую помощь. В месте проживания семьи нашли кухонный нож. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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