Исследователи из ХМАО презентовали в Петербурге фильм об уникальной экспедиции. Фото

РГО презентовало документальный фильм об экспедиции на озеро Балбанты

30 декабря 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Этнографы и археологи исследовали загадочное озеро (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Исследователи Русского географического общества сняли документальный фильм об экспедиции на озеро Балбанты в Березовском районе ХМАО, в ходе которой обнаружили действующие святилища манси и ямальских ханты, развалины избушки шамана, которую описал в XIX веке этнограф Константин Носилов, и самое северо-западное в Югре поселение человека времен неолита. Об этом URA.RU рассказал автор проекта «Тропой первопроходцев» Дмитрий Сотников. «В сентябре югорское отделение РГО организовало экспедицию на озеро Балбанты. Впервые были проведены такие глубокие исследования, приведены в известность действующие святилища ляпинских манси и сыньских (ямальских) ханты. Мы нашли избушку шамана, описанную в конце ХIX века полярным исследователем, этнографом и писателем Константином Носиловым. Также мы обнаружили самое северо-западное на сегодня в Югре поселение человека времен неолита. После экспедиции мы презентовали в Ханты-Мансийске двухсерийный документальный фильм „Тропой первопроходцев. Загадки озера Балбанты“, а затем получили предложение от коллег из исторической штаб-квартиры РГО показать его в Санкт-Петербурге», — поделился Сотников. Проект удалось реализовать на средства гранта губернатора Югры Натальи Комаровой. В отдаленный район участники экспедиции добирались на вертолете, затем передвигались по озеру на лодке. В экспедиции приняло участие пять исследователей, из них трое — кандидаты исторических наук. Это этноархеолог Александр Кениг, археологи Сергей Терехин и Евгения Зайцева. Экспертом по безопасности был Константин Белошапко, а сам Сотников участвовал не только как организатор, но и как видеограф. «Мы планировали экспедицию, опираясь на краеведческие изыскания арктического исследователя Носилова и Григория Дмитриева-Садовникова, которые в свое время описывали озеро Балбанты. Фильм о первой научной экспедиции на это озеро мы показали в штаб-квартире РГО — здании Русского императорского географического общества. В зале, стены которого помнят Нансена, Пржевальского, Семенова-Тян-Шанского и Миклухо-Маклая, я презентовал наш проект», — добавил исследователь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исследователи Русского географического общества сняли документальный фильм об экспедиции на озеро Балбанты в Березовском районе ХМАО, в ходе которой обнаружили действующие святилища манси и ямальских ханты, развалины избушки шамана, которую описал в XIX веке этнограф Константин Носилов, и самое северо-западное в Югре поселение человека времен неолита. Об этом URA.RU рассказал автор проекта «Тропой первопроходцев» Дмитрий Сотников. «В сентябре югорское отделение РГО организовало экспедицию на озеро Балбанты. Впервые были проведены такие глубокие исследования, приведены в известность действующие святилища ляпинских манси и сыньских (ямальских) ханты. Мы нашли избушку шамана, описанную в конце ХIX века полярным исследователем, этнографом и писателем Константином Носиловым. Также мы обнаружили самое северо-западное на сегодня в Югре поселение человека времен неолита. После экспедиции мы презентовали в Ханты-Мансийске двухсерийный документальный фильм „Тропой первопроходцев. Загадки озера Балбанты“, а затем получили предложение от коллег из исторической штаб-квартиры РГО показать его в Санкт-Петербурге», — поделился Сотников. Проект удалось реализовать на средства гранта губернатора Югры Натальи Комаровой. В отдаленный район участники экспедиции добирались на вертолете, затем передвигались по озеру на лодке. В экспедиции приняло участие пять исследователей, из них трое — кандидаты исторических наук. Это этноархеолог Александр Кениг, археологи Сергей Терехин и Евгения Зайцева. Экспертом по безопасности был Константин Белошапко, а сам Сотников участвовал не только как организатор, но и как видеограф. «Мы планировали экспедицию, опираясь на краеведческие изыскания арктического исследователя Носилова и Григория Дмитриева-Садовникова, которые в свое время описывали озеро Балбанты. Фильм о первой научной экспедиции на это озеро мы показали в штаб-квартире РГО — здании Русского императорского географического общества. В зале, стены которого помнят Нансена, Пржевальского, Семенова-Тян-Шанского и Миклухо-Маклая, я презентовал наш проект», — добавил исследователь.