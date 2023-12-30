Яна Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры. Видео

Яна Рудковская держит себя в форме благодаря постоянной работе
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, плющенко евгений, рудковская яна
Яна Рудковская держит себя в форме благодаря постоянной работе Фото:

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру. По ее словам, она держит себя в форме благодаря постоянной работе.

«Вы знаете, очень много работать. Счастье женщины, друзья, в труде. Я много работаю», — сказала Рудковская Пятому каналу. Она добавила, что могла бы выглядеть и лучше, но из-за плотного графика не может уделять слишком много времени себе. К тому же, продюсер отметила, что хочет как можно дольше носить любимые платья, а они все маленького размера.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима.

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Продюсер Яна Рудковская рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру. По ее словам, она держит себя в форме благодаря постоянной работе. «Вы знаете, очень много работать. Счастье женщины, друзья, в труде. Я много работаю», — сказала Рудковская Пятому каналу. Она добавила, что могла бы выглядеть и лучше, но из-за плотного графика не может уделять слишком много времени себе. К тому же, продюсер отметила, что хочет как можно дольше носить любимые платья, а они все маленького размера. Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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