Продюсер Яна Рудковская рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру. По ее словам, она держит себя в форме благодаря постоянной работе.
«Вы знаете, очень много работать. Счастье женщины, друзья, в труде. Я много работаю», — сказала Рудковская Пятому каналу. Она добавила, что могла бы выглядеть и лучше, но из-за плотного графика не может уделять слишком много времени себе. К тому же, продюсер отметила, что хочет как можно дольше носить любимые платья, а они все маленького размера.
Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима.
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