Яна Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры. Видео

Яна Рудковская держит себя в форме благодаря постоянной работе

30 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Яна Рудковская держит себя в форме благодаря постоянной работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсер Яна Рудковская рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру. По ее словам, она держит себя в форме благодаря постоянной работе. «Вы знаете, очень много работать. Счастье женщины, друзья, в труде. Я много работаю», — сказала Рудковская Пятому каналу. Она добавила, что могла бы выглядеть и лучше, но из-за плотного графика не может уделять слишком много времени себе. К тому же, продюсер отметила, что хочет как можно дольше носить любимые платья, а они все маленького размера. Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима.

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру. По ее словам, она держит себя в форме благодаря постоянной работе. «Вы знаете, очень много работать. Счастье женщины, друзья, в труде. Я много работаю», — сказала Рудковская Пятому каналу. Она добавила, что могла бы выглядеть и лучше, но из-за плотного графика не может уделять слишком много времени себе. К тому же, продюсер отметила, что хочет как можно дольше носить любимые платья, а они все маленького размера. Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима.