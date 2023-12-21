Бузова пожаловалась, что ей тяжело быть звездой. Видео

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Ольга Бузова устраивает себе дни «без макияжа» Фото:

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Об этом она сообщила на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023».

«Поверьте, быть красивой — непросто. И это может утомлять. <…> Вообще, быть девушкой очень тяжело», — заявила Бузова в беседе с Пятым каналом.

Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима. Певица подчеркнула, что и без косметики выглядит ухоженно. На модной премии Бузова получила главные награды — «Фэшн-телеведущая» и «Икона стиля».

Ранее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что Ольга Бузова может спеть на новогоднем корпоративе за три миллиона рублей. Ее выступление за эту стоимость будет длиться около 45 минут.

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Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Об этом она сообщила на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023». «Поверьте, быть красивой — непросто. И это может утомлять. <…> Вообще, быть девушкой очень тяжело», — заявила Бузова в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима. Певица подчеркнула, что и без косметики выглядит ухоженно. На модной премии Бузова получила главные награды — «Фэшн-телеведущая» и «Икона стиля». Ранее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что Ольга Бузова может спеть на новогоднем корпоративе за три миллиона рублей. Ее выступление за эту стоимость будет длиться около 45 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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