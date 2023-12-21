Бузова пожаловалась, что ей тяжело быть звездой. Видео

21 декабря 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Ольга Бузова устраивает себе дни «без макияжа» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Об этом она сообщила на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023». «Поверьте, быть красивой — непросто. И это может утомлять. <…> Вообще, быть девушкой очень тяжело», — заявила Бузова в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима. Певица подчеркнула, что и без косметики выглядит ухоженно. На модной премии Бузова получила главные награды — «Фэшн-телеведущая» и «Икона стиля». Ранее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что Ольга Бузова может спеть на новогоднем корпоративе за три миллиона рублей. Ее выступление за эту стоимость будет длиться около 45 минут.

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ей непросто поддерживать свою фигуру и ухоженный внешний вид. Об этом она сообщила на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023». «Поверьте, быть красивой — непросто. И это может утомлять. <…> Вообще, быть девушкой очень тяжело», — заявила Бузова в беседе с Пятым каналом. Она отметила, что устраивает себе дни «без макияжа», чтобы кожа отдохнула от грима. Певица подчеркнула, что и без косметики выглядит ухоженно. На модной премии Бузова получила главные награды — «Фэшн-телеведущая» и «Икона стиля». Ранее концертный директор Сергей Лавров сообщил, что Ольга Бузова может спеть на новогоднем корпоративе за три миллиона рублей. Ее выступление за эту стоимость будет длиться около 45 минут.