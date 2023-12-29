29 декабря 2023

В Салехарде из-за сильного ветра во многих районах отключили свет

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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, администрация, город салехард, мороз, туман
Во многих районах Салехарда час не будет света из-за погоды Фото:

Из-за сильного ветра на электрических сетях произошло короткое замыкание. Мэрия города предупредила жителей об отключении электроэнергии примерно на один час.

«В связи с сильными порывами ветра произошло короткое замыкание на электрических сетях. <…> Потребуется отключение электричества примерно на один час», — написали в telegram-канале ведомства.

Свет отключили у жителей улиц: Игарская, Набережная, Патрикеева, Шалгина, Мичурина, Деповская, а также в переулке Брусничный, селе Лазо и микрорайонах 2,3 Первомайский, Юбилейный и Теремки. Мэр города Алексей Титовский попросил проявить понимание.

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Из-за сильного ветра на электрических сетях произошло короткое замыкание. Мэрия города предупредила жителей об отключении электроэнергии примерно на один час. «В связи с сильными порывами ветра произошло короткое замыкание на электрических сетях. <…> Потребуется отключение электричества примерно на один час», — написали в telegram-канале ведомства. Свет отключили у жителей улиц: Игарская, Набережная, Патрикеева, Шалгина, Мичурина, Деповская, а также в переулке Брусничный, селе Лазо и микрорайонах 2,3 Первомайский, Юбилейный и Теремки. Мэр города Алексей Титовский попросил проявить понимание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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