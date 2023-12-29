В Салехарде из-за сильного ветра во многих районах отключили свет

Во многих районах Салехарда час не будет света из-за погоды
Из-за сильного ветра на электрических сетях произошло короткое замыкание. Мэрия города предупредила жителей об отключении электроэнергии примерно на один час.
«В связи с сильными порывами ветра произошло короткое замыкание на электрических сетях. <…> Потребуется отключение электричества примерно на один час», — написали в telegram-канале ведомства.
Свет отключили у жителей улиц: Игарская, Набережная, Патрикеева, Шалгина, Мичурина, Деповская, а также в переулке Брусничный, селе Лазо и микрорайонах 2,3 Первомайский, Юбилейный и Теремки. Мэр города Алексей Титовский попросил проявить понимание.
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