Под Артемовском ликвидировали группу националистов из Львовской области. Среди убитых оказались капитан 30-й бригады ВСУ Орест Рысь и глава районной ячейки Всеукраинского объединения «Свобода» (признана экстремистской и запрещена в России) Игорь Иванюк.
«Нашими бойцами ликвидированы Орест Рысь и Игорь Иванюк», — говорится в сообщении telegram-канала «Украина.ру». Отмечается, что Иванюк был близким соратником националиста Олега Тягнибока.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Ранее армия РФ на Изюмском направлении ликвидировала командира нацбатальона «Карпатская Сечь» Олега Куцина, который был в России фигурантом нескольких уголовных дел. Он воевал в Донбассе с 2014 года.
ВО «Свобода» (организация признана экстремистской и запрещена в России) — украинская националистическая популистская политическая партия. Она требовала возвращения в украинские паспорта и свидетельства о рождении графы «национальность» и добивалась реабилитации ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия — экстремистская организация, запрещена на территории России).
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