На Украине ликвидировали командира батальона «Карпатская сечь»

Армия РФ на Изюмском направлении ликвидировала командира добровольческого батальона «Карпатская Сечь» Олега Куцина, который был в России фигурантом нескольких уголовных дел. Он воевал в Донбассе с 2014 года.
«Стало известно об уничтожении командира добровольческого батальона „Карпатская сечь“ Олега Куцина. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион, он был ликвидирован в результате прямого попадания во время совещания. Лидер украинской партии „Свобода“ Олег Тягнибок заявил, что Куцин уничтожен на Изюмском направлении», — пишет telegram-канал ANNA-NEWS.
В 2017 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Куцина, сообщает телеканал 360. Его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и выполнении заведомо преступных приказов. Суд принял решение о его заочном аресте. На Украине Куцин выступал с активной националистической позицией и принимал участие в притеснении венгров. В частности, он бросал коктейли Молотова в окна офиса Венгерского культурного общества Закарпатья.
Российская армия ранее нанесла удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, в результате чего погибло более 50 генералов и офицеров ВСУ. Удар был нанесен высокоточными ракетами «Калибр».
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!
Армия РФ на Изюмском направлении ликвидировала командира добровольческого батальона «Карпатская Сечь» Олега Куцина, который был в России фигурантом нескольких уголовных дел. Он воевал в Донбассе с 2014 года. «Стало известно об уничтожении командира добровольческого батальона „Карпатская сечь“ Олега Куцина. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион, он был ликвидирован в результате прямого попадания во время совещания. Лидер украинской партии „Свобода“ Олег Тягнибок заявил, что Куцин уничтожен на Изюмском направлении», — пишет telegram-канал ANNA-NEWS. В 2017 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Куцина, сообщает телеканал 360. Его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и выполнении заведомо преступных приказов. Суд принял решение о его заочном аресте. На Украине Куцин выступал с активной националистической позицией и принимал участие в притеснении венгров. В частности, он бросал коктейли Молотова в окна офиса Венгерского культурного общества Закарпатья. Российская армия ранее нанесла удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, в результате чего погибло более 50 генералов и офицеров ВСУ. Удар был нанесен высокоточными ракетами «Калибр». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.