На Украине ликвидировали командира батальона «Карпатская сечь»

Олег Куцин был ликвидирован на Изюмском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ на Изюмском направлении ликвидировала командира добровольческого батальона «Карпатская Сечь» Олега Куцина, который был в России фигурантом нескольких уголовных дел. Он воевал в Донбассе с 2014 года.

«Стало известно об уничтожении командира добровольческого батальона „Карпатская сечь“ Олега Куцина. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион, он был ликвидирован в результате прямого попадания во время совещания. Лидер украинской партии „Свобода“ Олег Тягнибок заявил, что Куцин уничтожен на Изюмском направлении», — пишет telegram-канал ANNA-NEWS.

В 2017 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Куцина, сообщает телеканал 360. Его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и выполнении заведомо преступных приказов. Суд принял решение о его заочном аресте. На Украине Куцин выступал с активной националистической позицией и принимал участие в притеснении венгров. В частности, он бросал коктейли Молотова в окна офиса Венгерского культурного общества Закарпатья.

Российская армия ранее нанесла удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, в результате чего погибло более 50 генералов и офицеров ВСУ. Удар был нанесен высокоточными ракетами «Калибр».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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