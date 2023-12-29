Куйвашев раскрыл свой рецепт счастливого Нового года

Куйвашев: рецепт счастливого Нового года — близкие люди и хорошая компания

30 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев вспомнил о детской традиции из 1980-х годов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для губернатора Евгения Куйвашева лучшим рецептом Нового года является хорошая компания из близких людей. Об этом он рассказал в интервью телевизионщикам. «Рецепт счастливого Нового года — близкие люди и хорошая компания», — приводит слова Куйвашева «Четвертый канал». Также губернатор вспомнил про новогодние традиции в детстве: «В 1980-е годы были традиции привозить мандарины и апельсины. Теперь у меня запах цитрусов всегда ассоциируется с Новым годом». Ранее URA.RU писало о том, что необходимо поставить на стол в год Зеленого Дракона. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда. Мандарины станут символом благополучия, так как оранжевый цвет является одним из любимых для Зеленого Дракона.

Для губернатора Евгения Куйвашева лучшим рецептом Нового года является хорошая компания из близких людей. Об этом он рассказал в интервью телевизионщикам. «Рецепт счастливого Нового года — близкие люди и хорошая компания», — приводит слова Куйвашева «Четвертый канал». Также губернатор вспомнил про новогодние традиции в детстве: «В 1980-е годы были традиции привозить мандарины и апельсины. Теперь у меня запах цитрусов всегда ассоциируется с Новым годом». Ранее URA.RU писало о том, что необходимо поставить на стол в год Зеленого Дракона. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда. Мандарины станут символом благополучия, так как оранжевый цвет является одним из любимых для Зеленого Дракона.