Куйвашев раскрыл свой рецепт счастливого Нового года

Для губернатора Евгения Куйвашева лучшим рецептом Нового года является хорошая компания из близких людей. Об этом он рассказал в интервью телевизионщикам.
«Рецепт счастливого Нового года — близкие люди и хорошая компания», — приводит слова Куйвашева «Четвертый канал». Также губернатор вспомнил про новогодние традиции в детстве: «В 1980-е годы были традиции привозить мандарины и апельсины. Теперь у меня запах цитрусов всегда ассоциируется с Новым годом».
Ранее URA.RU писало о том, что необходимо поставить на стол в год Зеленого Дракона. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда. Мандарины станут символом благополучия, так как оранжевый цвет является одним из любимых для Зеленого Дракона.
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