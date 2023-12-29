29 декабря 2023

Куйвашев раскрыл свой рецепт счастливого Нового года

Куйвашев: рецепт счастливого Нового года — близкие люди и хорошая компания
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев вспомнил о детской традиции из 1980-х годов Фото:

Для губернатора Евгения Куйвашева лучшим рецептом Нового года является хорошая компания из близких людей. Об этом он рассказал в интервью телевизионщикам.

«Рецепт счастливого Нового года — близкие люди и хорошая компания», — приводит слова Куйвашева «Четвертый канал». Также губернатор вспомнил про новогодние традиции в детстве: «В 1980-е годы были традиции привозить мандарины и апельсины. Теперь у меня запах цитрусов всегда ассоциируется с Новым годом».

Ранее URA.RU писало о том, что необходимо поставить на стол в год Зеленого Дракона. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда. Мандарины станут символом благополучия, так как оранжевый цвет является одним из любимых для Зеленого Дракона.

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Для губернатора Евгения Куйвашева лучшим рецептом Нового года является хорошая компания из близких людей. Об этом он рассказал в интервью телевизионщикам. «Рецепт счастливого Нового года — близкие люди и хорошая компания», — приводит слова Куйвашева «Четвертый канал». Также губернатор вспомнил про новогодние традиции в детстве: «В 1980-е годы были традиции привозить мандарины и апельсины. Теперь у меня запах цитрусов всегда ассоциируется с Новым годом». Ранее URA.RU писало о том, что необходимо поставить на стол в год Зеленого Дракона. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда. Мандарины станут символом благополучия, так как оранжевый цвет является одним из любимых для Зеленого Дракона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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