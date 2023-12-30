BBC: дела НАТО и ЕС идут плохо из-за Украины

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Для Киева и Запада почти все показатели идут в неправильном направлении, считают авторы статьи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дела НАТО и Евросоюза (ЕС) идут плохо из-за финансирования Украины. Об этом пишет британская телевизионная служба BBC.

«За последние 12 месяцев США, Европа и другие крупные демократические страны потерпели ряд неудач на международной политической арене. <…> Дела НАТО и ЕС идут плохо, поскольку они финансировали военные усилия Украины и ее экономику на сумму в десятки миллиардов долларов», — говорится в материале. Отмечается, что для Киева и Запада почти все показатели идут в неправильном направлении, поскольку украинцам критически не хватает солдат и боеприпасов, а американский Конгресс и Венгрия препятствуют предоставлению помощи.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Эдвард Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией. По его словам, у Москвы есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», пишет деловое издание «Взгляд».

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Дела НАТО и Евросоюза (ЕС) идут плохо из-за финансирования Украины. Об этом пишет британская телевизионная служба BBC. «За последние 12 месяцев США, Европа и другие крупные демократические страны потерпели ряд неудач на международной политической арене. <…> Дела НАТО и ЕС идут плохо, поскольку они финансировали военные усилия Украины и ее экономику на сумму в десятки миллиардов долларов», — говорится в материале. Отмечается, что для Киева и Запада почти все показатели идут в неправильном направлении, поскольку украинцам критически не хватает солдат и боеприпасов, а американский Конгресс и Венгрия препятствуют предоставлению помощи. Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Эдвард Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией. По его словам, у Москвы есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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