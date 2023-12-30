Дела НАТО и Евросоюза (ЕС) идут плохо из-за финансирования Украины. Об этом пишет британская телевизионная служба BBC.
«За последние 12 месяцев США, Европа и другие крупные демократические страны потерпели ряд неудач на международной политической арене. <…> Дела НАТО и ЕС идут плохо, поскольку они финансировали военные усилия Украины и ее экономику на сумму в десятки миллиардов долларов», — говорится в материале. Отмечается, что для Киева и Запада почти все показатели идут в неправильном направлении, поскольку украинцам критически не хватает солдат и боеприпасов, а американский Конгресс и Венгрия препятствуют предоставлению помощи.
Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Эдвард Хяккянен заявил, что Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией. По его словам, у Москвы есть силы продолжать спецоперацию годами, тогда как многие переоценивают силы западных стран и Украины, считая, что Киев «побеждает», пишет деловое издание «Взгляд».
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