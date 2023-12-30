В Черном море возле Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ

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Морской беспилотник ВСУ пытался прорваться к Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Черное море российскими военными был уничтожен безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщает в Минобороны РФ.

По данным ведомства, катер был замечен 30 декабря около 10:00 по мск в северо-западной части акватории Черного моря. «Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен патрульным катером Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале.

Об уничтожении морского беспилотника написал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в городе в это время, — результат уничтожения катера ВСУ.

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В Черное море российскими военными был уничтожен безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщает в Минобороны РФ. По данным ведомства, катер был замечен 30 декабря около 10:00 по мск в северо-западной части акватории Черного моря. «Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен патрульным катером Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Об уничтожении морского беспилотника написал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в городе в это время, — результат уничтожения катера ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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