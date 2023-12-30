В Черном море возле Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В Черное море российскими военными был уничтожен безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщает в Минобороны РФ.
По данным ведомства, катер был замечен 30 декабря около 10:00 по мск в северо-западной части акватории Черного моря. «Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен патрульным катером Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале.
Об уничтожении морского беспилотника написал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в городе в это время, — результат уничтожения катера ВСУ.
В Черное море российскими военными был уничтожен безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщает в Минобороны РФ. По данным ведомства, катер был замечен 30 декабря около 10:00 по мск в северо-западной части акватории Черного моря. «Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен патрульным катером Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Об уничтожении морского беспилотника написал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в городе в это время, — результат уничтожения катера ВСУ.