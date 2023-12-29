Из-за погоды в ЯНАО закрыли зимник

В ЯНАО перекрывают дороги из-за погоды
Из-за неблагоприятных погодных условий полностью закрыто движение по участку ледовой переправы Лабытнанги-Катравож. Об этом сообщила мэрия ЯНАО.
«Непогода вмешалась в работу зимников Ямала. Полностью закрыто движение по участку сезонной дороги Лабытнанги-Катравож», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Работники дорожных служб ЯНАО призывают отказаться от поездок на дальние расстояния. На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и автодороге Лабытнанги-Харп организован реверсивный режим.
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