29 декабря 2023

Из-за погоды в ЯНАО закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
В ЯНАО перекрывают дороги из-за погоды Фото:

Из-за неблагоприятных погодных условий полностью закрыто движение по участку ледовой переправы Лабытнанги-Катравож. Об этом сообщила мэрия ЯНАО.

«Непогода вмешалась в работу зимников Ямала. Полностью закрыто движение по участку сезонной дороги Лабытнанги-Катравож», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Работники дорожных служб ЯНАО призывают отказаться от поездок на дальние расстояния. На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и автодороге Лабытнанги-Харп организован реверсивный режим.

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Из-за неблагоприятных погодных условий полностью закрыто движение по участку ледовой переправы Лабытнанги-Катравож. Об этом сообщила мэрия ЯНАО. «Непогода вмешалась в работу зимников Ямала. Полностью закрыто движение по участку сезонной дороги Лабытнанги-Катравож», — рассказали в telegram-канале ведомства. Работники дорожных служб ЯНАО призывают отказаться от поездок на дальние расстояния. На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и автодороге Лабытнанги-Харп организован реверсивный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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