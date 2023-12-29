29 декабря 2023
28 декабря 2023

В ЯНАО закрыли движение по главной ледовой переправе

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа
Ограничение будет снято после улучшения погодных условий Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе закрыто движение для всех видов транспорта по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за погодных условий. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба в соцсети.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по ледовой переправе Лабытнанги-Салехард для всех видов транспортных средств», — сообщает ЕДДС Лабытнанги на своей странице в соцсети ВКонтакте».

В ведомстве также сообщили, что с 01:00 30 декабря закрыто движение для любого транспорта по автодороге Лабытнанги — мкр. Обской — Харп. Ограничение будет снято после улучшения погодных условий.

В округе днем 29 декабря из-за метели и снегопада перекрыли проезд на автодороге от Карамовского поста в сторону Сургута. Ограничение было снято в этот же день в 18:35. Машины пропускали колоннами по пять автомобилей.

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В Ямало-Ненецком автономном округе закрыто движение для всех видов транспорта по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за погодных условий. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба в соцсети. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по ледовой переправе Лабытнанги-Салехард для всех видов транспортных средств», — сообщает ЕДДС Лабытнанги на своей странице в соцсети ВКонтакте». В ведомстве также сообщили, что с 01:00 30 декабря закрыто движение для любого транспорта по автодороге Лабытнанги — мкр. Обской — Харп. Ограничение будет снято после улучшения погодных условий. В округе днем 29 декабря из-за метели и снегопада перекрыли проезд на автодороге от Карамовского поста в сторону Сургута. Ограничение было снято в этот же день в 18:35. Машины пропускали колоннами по пять автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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