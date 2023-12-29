В ЯНАО закрыли движение по главной ледовой переправе

30 декабря 2023 в 07:59 Размер текста - 17 +

Ограничение будет снято после улучшения погодных условий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе закрыто движение для всех видов транспорта по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за погодных условий. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба в соцсети. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по ледовой переправе Лабытнанги-Салехард для всех видов транспортных средств», — сообщает ЕДДС Лабытнанги на своей странице в соцсети ВКонтакте». В ведомстве также сообщили, что с 01:00 30 декабря закрыто движение для любого транспорта по автодороге Лабытнанги — мкр. Обской — Харп. Ограничение будет снято после улучшения погодных условий. В округе днем 29 декабря из-за метели и снегопада перекрыли проезд на автодороге от Карамовского поста в сторону Сургута. Ограничение было снято в этот же день в 18:35. Машины пропускали колоннами по пять автомобилей.

В Ямало-Ненецком автономном округе закрыто движение для всех видов транспорта по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за погодных условий. Об этом сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба в соцсети. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по ледовой переправе Лабытнанги-Салехард для всех видов транспортных средств», — сообщает ЕДДС Лабытнанги на своей странице в соцсети ВКонтакте». В ведомстве также сообщили, что с 01:00 30 декабря закрыто движение для любого транспорта по автодороге Лабытнанги — мкр. Обской — Харп. Ограничение будет снято после улучшения погодных условий. В округе днем 29 декабря из-за метели и снегопада перекрыли проезд на автодороге от Карамовского поста в сторону Сургута. Ограничение было снято в этот же день в 18:35. Машины пропускали колоннами по пять автомобилей.