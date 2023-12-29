29 декабря 2023

На главном зимнике ЯНАО организовано реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
Из-за погоды на главном зимники ЯНАО организовано реверсивное движение Фото:

По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за непогоды организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами в сопровождении машины ГИБДД, рассказали в департаменте транспорта.

«По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами по первой полосе в сопровождении автомобиля ГИБДД и автогрейдера», — написано в telegram-канале ведомства.

Такое решение будет оставаться в силе до улучшения погодных условий. Ограничение было принято для всех видов транспорта.

В ЯНАО закрыли движение по главной ледовой переправе. Из-за погодных условий оно приостановлено для всех видов транспорта.

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По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за непогоды организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами в сопровождении машины ГИБДД, рассказали в департаменте транспорта. «По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами по первой полосе в сопровождении автомобиля ГИБДД и автогрейдера», — написано в telegram-канале ведомства. Такое решение будет оставаться в силе до улучшения погодных условий. Ограничение было принято для всех видов транспорта. В ЯНАО закрыли движение по главной ледовой переправе. Из-за погодных условий оно приостановлено для всех видов транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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