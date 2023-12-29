На главном зимнике ЯНАО организовано реверсивное движение

По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за непогоды организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами в сопровождении машины ГИБДД, рассказали в департаменте транспорта.
«По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами по первой полосе в сопровождении автомобиля ГИБДД и автогрейдера», — написано в telegram-канале ведомства.
Такое решение будет оставаться в силе до улучшения погодных условий. Ограничение было принято для всех видов транспорта.
В ЯНАО закрыли движение по главной ледовой переправе. Из-за погодных условий оно приостановлено для всех видов транспорта.
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