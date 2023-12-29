На главном зимнике ЯНАО организовано реверсивное движение

30 декабря 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Из-за погоды на главном зимники ЯНАО организовано реверсивное движение Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за непогоды организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами в сопровождении машины ГИБДД, рассказали в департаменте транспорта. «По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами по первой полосе в сопровождении автомобиля ГИБДД и автогрейдера», — написано в telegram-канале ведомства. Такое решение будет оставаться в силе до улучшения погодных условий. Ограничение было принято для всех видов транспорта. В ЯНАО закрыли движение по главной ледовой переправе. Из-за погодных условий оно приостановлено для всех видов транспорта.

По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги из-за непогоды организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами в сопровождении машины ГИБДД, рассказали в департаменте транспорта. «По ледовой переправе Салехард-Лабытнанги организовано реверсивное движение. Автомобили будут запускать колоннами по первой полосе в сопровождении автомобиля ГИБДД и автогрейдера», — написано в telegram-канале ведомства. Такое решение будет оставаться в силе до улучшения погодных условий. Ограничение было принято для всех видов транспорта. В ЯНАО закрыли движение по главной ледовой переправе. Из-за погодных условий оно приостановлено для всех видов транспорта.