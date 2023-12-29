В Кургане на разных площадках пройдут мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. URA.RU подготовило список развлечений для курганцев:
Площадь им. Ленина
31 декабря 18:00 «Три богатыря и Новый год». Открытие елки.
18:30 Новогодний концерт группы «STATUS-MEN» (г. Челябинск).
2 января 18:00 Концертные программы Петуховского и Куртамышского муниципальных округов.
3 января 16:00 Концертные программы Шатровского и Шумихинского муниципальных округов.
18:00 «Мир русских былин». Детская игровая программа.
4 января 18:00 Концертные программы Половинского и Притобольного муниципальных округов.
5 января 18:00 Концертные программы Сафакулевского и Белозерского муниципальных округов.
6 января 16:00 Концертные программы Частоозерского и Целинного муниципальных округов.
18:00 «Пушкинская Русь». Детская игровая программа.
7 января 16:00 Концертные программы Макушинского и Лебяжьевского муниципальных округов.
18:00 «В ритме Рождества». Культурно-развлекательная программа.
Средняя общеобразовательная школа № 7
31 декабря 22:30 Легкоатлетический пробег от предприятия «Велес».
Троицкая площадь
Со 2 по 7 января, а также 13, 14, 19 января 2024 года в 17:30 игровые программы для семейного отдыха.
Культурно-спортивный центр «Черемушки»
3 и 7 января в 18:00 Детская игровая программа вокруг елочки. Фотосессия с Дедом Морозом. Уличная дискотека.
Дирекция социальных объектов
5 января 09:00 Рождественские старты с ГТО.
Стадион — парк «Энергетик»
5 января 12:00 «К нам едет Дед Мороз». Флешмоб от ДЮСШ № 3 и ДЮСШ № 4. Рождественские забавы. Масрестлинг. Новогодние эстафеты. Футбол на снегу.
6 января 12:00 Рождественские забавы. Спортивные состязания от ДЮСШ № 2 и ДЮСШ № 1.
Дом культуры им. М. Горького
6 января 17:00 Ретро — вечер для старшего поколения.
ТРЦ «Пушкинский»
6 января 12:00 Новогодняя музыкальная программа от Лесниковской ДМШ им. Н.Г. Елькина.
ТРЦ «РИО»
6 января 17:00 Новогодняя программа с Дедом Морозом и аниматорами.
Культурно-исторический комплекс «Царево городище»
7 января 11:00 «Рождественские гадания». Игровая программа.
Центр культуры и досуга «Современник»
7 января 16:00 «Свет Рождественской звезды». Праздничная программа для детей на открытой площадке.
17:00 «Святки-колядки». Праздничный вечер отдыха для пожилых людей. гулять выйдет?». Спектакль (0+).
ТРЦ «ГиперСити»
7 января 17:00 Концертная программа с участием солистов — Диана Карташова, Ольга Шевель, Егор Минин, Руслан Фролов, Валентина Микова, Софья Рупп, «Фабрика Талантов».
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.