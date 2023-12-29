29 декабря 2023

Курганцы отметят Новый год с концертами, елками и спортивными состязаниями. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние украшение города. Москва, новый год, новогодне украшение
Развлечения и праздничный досуг подготовлен для курганцев разных возрастов Фото:

В Кургане на разных площадках пройдут мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. URA.RU подготовило список развлечений для курганцев:

Площадь им. Ленина

31 декабря 18:00 «Три богатыря и Новый год». Открытие елки.

18:30 Новогодний концерт группы «STATUS-MEN» (г. Челябинск).

2 января 18:00 Концертные программы Петуховского и Куртамышского муниципальных округов.

3 января 16:00 Концертные программы Шатровского и Шумихинского муниципальных округов.

18:00 «Мир русских былин». Детская игровая программа.

4 января 18:00 Концертные программы Половинского и Притобольного муниципальных округов.

5 января 18:00 Концертные программы Сафакулевского и Белозерского муниципальных округов.

6 января 16:00 Концертные программы Частоозерского и Целинного муниципальных округов.

18:00 «Пушкинская Русь». Детская игровая программа.

7 января 16:00 Концертные программы Макушинского и Лебяжьевского муниципальных округов.

18:00 «В ритме Рождества». Культурно-развлекательная программа.

Средняя общеобразовательная школа № 7

31 декабря 22:30 Легкоатлетический пробег от предприятия «Велес».

Троицкая площадь

Со 2 по 7 января, а также 13, 14, 19 января 2024 года в 17:30 игровые программы для семейного отдыха.

Культурно-спортивный центр «Черемушки»

3 и 7 января в 18:00 Детская игровая программа вокруг елочки. Фотосессия с Дедом Морозом. Уличная дискотека.

Дирекция социальных объектов

5 января 09:00 Рождественские старты с ГТО.

Стадион — парк «Энергетик»

5 января 12:00 «К нам едет Дед Мороз». Флешмоб от ДЮСШ № 3 и ДЮСШ № 4. Рождественские забавы. Масрестлинг. Новогодние эстафеты. Футбол на снегу.

6 января 12:00 Рождественские забавы. Спортивные состязания от ДЮСШ № 2 и ДЮСШ № 1.

Дом культуры им. М. Горького

6 января 17:00 Ретро — вечер для старшего поколения.

ТРЦ «Пушкинский»

6 января 12:00 Новогодняя музыкальная программа от Лесниковской ДМШ им. Н.Г. Елькина.

ТРЦ «РИО»

6 января 17:00 Новогодняя программа с Дедом Морозом и аниматорами.

Культурно-исторический комплекс «Царево городище»

7 января 11:00 «Рождественские гадания». Игровая программа.

Центр культуры и досуга «Современник»

7 января 16:00 «Свет Рождественской звезды». Праздничная программа для детей на открытой площадке.

17:00 «Святки-колядки». Праздничный вечер отдыха для пожилых людей. гулять выйдет?». Спектакль (0+).

ТРЦ «ГиперСити»

7 января 17:00 Концертная программа с участием солистов — Диана Карташова, Ольга Шевель, Егор Минин, Руслан Фролов, Валентина Микова, Софья Рупп, «Фабрика Талантов».

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В Кургане на разных площадках пройдут мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. URA.RU подготовило список развлечений для курганцев: Площадь им. Ленина 31 декабря 18:00 «Три богатыря и Новый год». Открытие елки. 18:30 Новогодний концерт группы «STATUS-MEN» (г. Челябинск). 2 января 18:00 Концертные программы Петуховского и Куртамышского муниципальных округов. 3 января 16:00 Концертные программы Шатровского и Шумихинского муниципальных округов. 18:00 «Мир русских былин». Детская игровая программа. 4 января 18:00 Концертные программы Половинского и Притобольного муниципальных округов. 5 января 18:00 Концертные программы Сафакулевского и Белозерского муниципальных округов. 6 января 16:00 Концертные программы Частоозерского и Целинного муниципальных округов. 18:00 «Пушкинская Русь». Детская игровая программа. 7 января 16:00 Концертные программы Макушинского и Лебяжьевского муниципальных округов. 18:00 «В ритме Рождества». Культурно-развлекательная программа. Средняя общеобразовательная школа № 7 31 декабря 22:30 Легкоатлетический пробег от предприятия «Велес». Троицкая площадь Со 2 по 7 января, а также 13, 14, 19 января 2024 года в 17:30 игровые программы для семейного отдыха. Культурно-спортивный центр «Черемушки» 3 и 7 января в 18:00 Детская игровая программа вокруг елочки. Фотосессия с Дедом Морозом. Уличная дискотека. Дирекция социальных объектов 5 января 09:00 Рождественские старты с ГТО. Стадион — парк «Энергетик» 5 января 12:00 «К нам едет Дед Мороз». Флешмоб от ДЮСШ № 3 и ДЮСШ № 4. Рождественские забавы. Масрестлинг. Новогодние эстафеты. Футбол на снегу. 6 января 12:00 Рождественские забавы. Спортивные состязания от ДЮСШ № 2 и ДЮСШ № 1. Дом культуры им. М. Горького 6 января 17:00 Ретро — вечер для старшего поколения. ТРЦ «Пушкинский» 6 января 12:00 Новогодняя музыкальная программа от Лесниковской ДМШ им. Н.Г. Елькина. ТРЦ «РИО» 6 января 17:00 Новогодняя программа с Дедом Морозом и аниматорами. Культурно-исторический комплекс «Царево городище» 7 января 11:00 «Рождественские гадания». Игровая программа. Центр культуры и досуга «Современник» 7 января 16:00 «Свет Рождественской звезды». Праздничная программа для детей на открытой площадке. 17:00 «Святки-колядки». Праздничный вечер отдыха для пожилых людей. гулять выйдет?». Спектакль (0+). ТРЦ «ГиперСити» 7 января 17:00 Концертная программа с участием солистов — Диана Карташова, Ольга Шевель, Егор Минин, Руслан Фролов, Валентина Микова, Софья Рупп, «Фабрика Талантов».
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