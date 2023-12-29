Курганцы отметят Новый год с концертами, елками и спортивными состязаниями. Список

30 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Развлечения и праздничный досуг подготовлен для курганцев разных возрастов Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Кургане на разных площадках пройдут мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. URA.RU подготовило список развлечений для курганцев: Площадь им. Ленина 31 декабря 18:00 «Три богатыря и Новый год». Открытие елки. 18:30 Новогодний концерт группы «STATUS-MEN» (г. Челябинск). 2 января 18:00 Концертные программы Петуховского и Куртамышского муниципальных округов. 3 января 16:00 Концертные программы Шатровского и Шумихинского муниципальных округов. 18:00 «Мир русских былин». Детская игровая программа. 4 января 18:00 Концертные программы Половинского и Притобольного муниципальных округов. 5 января 18:00 Концертные программы Сафакулевского и Белозерского муниципальных округов. 6 января 16:00 Концертные программы Частоозерского и Целинного муниципальных округов. 18:00 «Пушкинская Русь». Детская игровая программа. 7 января 16:00 Концертные программы Макушинского и Лебяжьевского муниципальных округов. 18:00 «В ритме Рождества». Культурно-развлекательная программа. Средняя общеобразовательная школа № 7 31 декабря 22:30 Легкоатлетический пробег от предприятия «Велес». Троицкая площадь Со 2 по 7 января, а также 13, 14, 19 января 2024 года в 17:30 игровые программы для семейного отдыха. Культурно-спортивный центр «Черемушки» 3 и 7 января в 18:00 Детская игровая программа вокруг елочки. Фотосессия с Дедом Морозом. Уличная дискотека. Дирекция социальных объектов 5 января 09:00 Рождественские старты с ГТО. Стадион — парк «Энергетик» 5 января 12:00 «К нам едет Дед Мороз». Флешмоб от ДЮСШ № 3 и ДЮСШ № 4. Рождественские забавы. Масрестлинг. Новогодние эстафеты. Футбол на снегу. 6 января 12:00 Рождественские забавы. Спортивные состязания от ДЮСШ № 2 и ДЮСШ № 1. Дом культуры им. М. Горького 6 января 17:00 Ретро — вечер для старшего поколения. ТРЦ «Пушкинский» 6 января 12:00 Новогодняя музыкальная программа от Лесниковской ДМШ им. Н.Г. Елькина. ТРЦ «РИО» 6 января 17:00 Новогодняя программа с Дедом Морозом и аниматорами. Культурно-исторический комплекс «Царево городище» 7 января 11:00 «Рождественские гадания». Игровая программа. Центр культуры и досуга «Современник» 7 января 16:00 «Свет Рождественской звезды». Праздничная программа для детей на открытой площадке. 17:00 «Святки-колядки». Праздничный вечер отдыха для пожилых людей. гулять выйдет?». Спектакль (0+). ТРЦ «ГиперСити» 7 января 17:00 Концертная программа с участием солистов — Диана Карташова, Ольга Шевель, Егор Минин, Руслан Фролов, Валентина Микова, Софья Рупп, «Фабрика Талантов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане на разных площадках пройдут мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. URA.RU подготовило список развлечений для курганцев: Площадь им. Ленина 31 декабря 18:00 «Три богатыря и Новый год». Открытие елки. 18:30 Новогодний концерт группы «STATUS-MEN» (г. Челябинск). 2 января 18:00 Концертные программы Петуховского и Куртамышского муниципальных округов. 3 января 16:00 Концертные программы Шатровского и Шумихинского муниципальных округов. 18:00 «Мир русских былин». Детская игровая программа. 4 января 18:00 Концертные программы Половинского и Притобольного муниципальных округов. 5 января 18:00 Концертные программы Сафакулевского и Белозерского муниципальных округов. 6 января 16:00 Концертные программы Частоозерского и Целинного муниципальных округов. 18:00 «Пушкинская Русь». Детская игровая программа. 7 января 16:00 Концертные программы Макушинского и Лебяжьевского муниципальных округов. 18:00 «В ритме Рождества». Культурно-развлекательная программа. Средняя общеобразовательная школа № 7 31 декабря 22:30 Легкоатлетический пробег от предприятия «Велес». Троицкая площадь Со 2 по 7 января, а также 13, 14, 19 января 2024 года в 17:30 игровые программы для семейного отдыха. Культурно-спортивный центр «Черемушки» 3 и 7 января в 18:00 Детская игровая программа вокруг елочки. Фотосессия с Дедом Морозом. Уличная дискотека. Дирекция социальных объектов 5 января 09:00 Рождественские старты с ГТО. Стадион — парк «Энергетик» 5 января 12:00 «К нам едет Дед Мороз». Флешмоб от ДЮСШ № 3 и ДЮСШ № 4. Рождественские забавы. Масрестлинг. Новогодние эстафеты. Футбол на снегу. 6 января 12:00 Рождественские забавы. Спортивные состязания от ДЮСШ № 2 и ДЮСШ № 1. Дом культуры им. М. Горького 6 января 17:00 Ретро — вечер для старшего поколения. ТРЦ «Пушкинский» 6 января 12:00 Новогодняя музыкальная программа от Лесниковской ДМШ им. Н.Г. Елькина. ТРЦ «РИО» 6 января 17:00 Новогодняя программа с Дедом Морозом и аниматорами. Культурно-исторический комплекс «Царево городище» 7 января 11:00 «Рождественские гадания». Игровая программа. Центр культуры и досуга «Современник» 7 января 16:00 «Свет Рождественской звезды». Праздничная программа для детей на открытой площадке. 17:00 «Святки-колядки». Праздничный вечер отдыха для пожилых людей. гулять выйдет?». Спектакль (0+). ТРЦ «ГиперСити» 7 января 17:00 Концертная программа с участием солистов — Диана Карташова, Ольга Шевель, Егор Минин, Руслан Фролов, Валентина Микова, Софья Рупп, «Фабрика Талантов».