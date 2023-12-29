В поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 29 декабря пропал 14-летний Иван Маслов. Особая примета подростка является шрам на лбу, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Местонахождение 14-летнего Ивана Маслова неизвестно с 29 декабря. Последний раз подростка видели под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы и шрам на лбу. Был одет в черные куртку и брюки, голубую рубашку и черные с красными полосами кроссовки», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте».
Розыском несовершеннолетнего занимается отдел МВД Алапаевска. Сообщить информацию о местонахождении разыскиваемого можно по телефонам + 7(34346)3-42-25 или 112.
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