29 декабря 2023

В Свердловской области сутки ищут 14-летнего мальчика со шрамом на лбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики организовали поиски подростка Фото:

В поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 29 декабря пропал 14-летний Иван Маслов. Особая примета подростка является шрам на лбу, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Местонахождение 14-летнего Ивана Маслова неизвестно с 29 декабря. Последний раз подростка видели под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы и шрам на лбу. Был одет в черные куртку и брюки, голубую рубашку и черные с красными полосами кроссовки», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте».

Розыском несовершеннолетнего занимается отдел МВД Алапаевска. Сообщить информацию о местонахождении разыскиваемого можно по телефонам + 7(34346)3-42-25 или 112.

Фото:

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В поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 29 декабря пропал 14-летний Иван Маслов. Особая примета подростка является шрам на лбу, рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Местонахождение 14-летнего Ивана Маслова неизвестно с 29 декабря. Последний раз подростка видели под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы и шрам на лбу. Был одет в черные куртку и брюки, голубую рубашку и черные с красными полосами кроссовки», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Розыском несовершеннолетнего занимается отдел МВД Алапаевска. Сообщить информацию о местонахождении разыскиваемого можно по телефонам + 7(34346)3-42-25 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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