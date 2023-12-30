Собянин отправил в попавший под обстрел Белгород бригаду врачей

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Из Москвы в Белгород, который попал под обстрел ВСУ, поедет бригада врачей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», — написал Собянин у себя в Telegram.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Также пообещал выделить помощь на восстановление города.
ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. Погибли 10 человек, в том числе ребенок. Ранены несколько десятков человек.
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