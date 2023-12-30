Общество Собянин отправил в попавший под обстрел Белгород бригаду врачей 30 декабря 2023 в 19:08 Размер текста - 17 + Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Из Москвы в Белгород, который попал под обстрел ВСУ, поедет бригада врачей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. «Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», — написал Собянин у себя в Telegram. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Также пообещал выделить помощь на восстановление города. ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. Погибли 10 человек, в том числе ребенок. Ранены несколько десятков человек. Из Москвы в Белгород, который попал под обстрел ВСУ, поедет бригада врачей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. «Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», — написал Собянин у себя в Telegram. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Также пообещал выделить помощь на восстановление города. ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. Погибли 10 человек, в том числе ребенок. Ранены несколько десятков человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям