Собянин отправил в попавший под обстрел Белгород бригаду врачей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Из Москвы в Белгород, который попал под обстрел ВСУ, поедет бригада врачей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», — написал Собянин у себя в Telegram.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Также пообещал выделить помощь на восстановление города.

ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. Погибли 10 человек, в том числе ребенок. Ранены несколько десятков человек.

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Из Москвы в Белгород, который попал под обстрел ВСУ, поедет бригада врачей. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. «Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», — написал Собянин у себя в Telegram. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Также пообещал выделить помощь на восстановление города. ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. Погибли 10 человек, в том числе ребенок. Ранены несколько десятков человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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