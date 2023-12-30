МЧС: под обстрелами в Белгороде погибли 14 человек, сотни раненых

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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Из-за обстрелов погибли 12 взрослых и двое детей Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

В результате обстрелов ВСУ в Белгороде погибли 14 человек: 12 взрослых и двое детей. Еще больше сотни человек получили ранения. Актуальную информацию приводит МЧС России.

«По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали», — передает ведомство в своем telegram-канале.

ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Снаряды попали в гражданские объекты в центре города, в том числе в каток. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он направил в Белгород бригаду Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.

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В результате обстрелов ВСУ в Белгороде погибли 14 человек: 12 взрослых и двое детей. Еще больше сотни человек получили ранения. Актуальную информацию приводит МЧС России. «По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали», — передает ведомство в своем telegram-канале. ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Снаряды попали в гражданские объекты в центре города, в том числе в каток. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он направил в Белгород бригаду Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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