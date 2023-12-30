МЧС: под обстрелами в Белгороде погибли 14 человек, сотни раненых

30 декабря 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Из-за обстрелов погибли 12 взрослых и двое детей Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В результате обстрелов ВСУ в Белгороде погибли 14 человек: 12 взрослых и двое детей. Еще больше сотни человек получили ранения. Актуальную информацию приводит МЧС России. «По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали», — передает ведомство в своем telegram-канале. ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Снаряды попали в гражданские объекты в центре города, в том числе в каток. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он направил в Белгород бригаду Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.

В результате обстрелов ВСУ в Белгороде погибли 14 человек: 12 взрослых и двое детей. Еще больше сотни человек получили ранения. Актуальную информацию приводит МЧС России. «По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали», — передает ведомство в своем telegram-канале. ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Снаряды попали в гражданские объекты в центре города, в том числе в каток. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он направил в Белгород бригаду Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.