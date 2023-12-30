МЧС: под обстрелами в Белгороде погибли 14 человек, сотни раненых

Из-за обстрелов погибли 12 взрослых и двое детей
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
В результате обстрелов ВСУ в Белгороде погибли 14 человек: 12 взрослых и двое детей. Еще больше сотни человек получили ранения. Актуальную информацию приводит МЧС России.
«По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали», — передает ведомство в своем telegram-канале.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Снаряды попали в гражданские объекты в центре города, в том числе в каток. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он направил в Белгород бригаду Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко.
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