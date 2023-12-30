Минобороны: Россия ответит за удары по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ пытается отвлечь внимание от поражений своих сил на фронте
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Удары ВСУ по Белгороду не останутся безнаказанными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
По информации Минобороны, силы ПВО перехватили ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Но несколько снарядов и кассетные части попали по Белгороду. В результате атаки ВСУ погибли 14 человек, в том числе двое детей. Сотни человек ранены.
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