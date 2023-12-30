Минобороны: Россия ответит за удары по Белгороду

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Минобороны сообщило, что ВСУ пытается отвлечь внимание от поражений своих сил на фронте Фото:
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Удары ВСУ по Белгороду не останутся безнаказанными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

По информации Минобороны, силы ПВО перехватили ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Но несколько снарядов и кассетные части попали по Белгороду. В результате атаки ВСУ погибли 14 человек, в том числе двое детей. Сотни человек ранены.

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Удары ВСУ по Белгороду не останутся безнаказанными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. По информации Минобороны, силы ПВО перехватили ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Но несколько снарядов и кассетные части попали по Белгороду. В результате атаки ВСУ погибли 14 человек, в том числе двое детей. Сотни человек ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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