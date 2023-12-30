Минобороны: Россия ответит за удары по Белгороду

30 декабря 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Минобороны сообщило, что ВСУ пытается отвлечь внимание от поражений своих сил на фронте Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Удары ВСУ по Белгороду не останутся безнаказанными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. По информации Минобороны, силы ПВО перехватили ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Но несколько снарядов и кассетные части попали по Белгороду. В результате атаки ВСУ погибли 14 человек, в том числе двое детей. Сотни человек ранены.

Удары ВСУ по Белгороду не останутся безнаказанными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. По информации Минобороны, силы ПВО перехватили ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Но несколько снарядов и кассетные части попали по Белгороду. В результате атаки ВСУ погибли 14 человек, в том числе двое детей. Сотни человек ранены.