После обстрелов ВСУ Белгорода возбуждено уголовное дело

СК завел дело после обстрелов ВСУ
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Из-за обстрелов ВСУ Белгорода Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве.
«По факту обстрела Белгорода ВСУ возбуждено дело по статьям „Покушение на убийство“, „Убийство“, „Умышленное уничтожение и повреждение имущества“», — сообщили в ведомстве.
ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» реактивными снарядами РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Большую часть перехватили ПВО. В результате удара погибли 14 человек, больше сотни человек получили ранения.
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