После обстрелов ВСУ Белгорода возбуждено уголовное дело

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СК завел дело после обстрелов ВСУ Фото:
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Из-за обстрелов ВСУ Белгорода Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве.

«По факту обстрела Белгорода ВСУ возбуждено дело по статьям „Покушение на убийство“, „Убийство“, „Умышленное уничтожение и повреждение имущества“», — сообщили в ведомстве.

ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» реактивными снарядами РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Большую часть перехватили ПВО. В результате удара погибли 14 человек, больше сотни человек получили ранения.

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Из-за обстрелов ВСУ Белгорода Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве. «По факту обстрела Белгорода ВСУ возбуждено дело по статьям „Покушение на убийство“, „Убийство“, „Умышленное уничтожение и повреждение имущества“», — сообщили в ведомстве. ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» реактивными снарядами РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Большую часть перехватили ПВО. В результате удара погибли 14 человек, больше сотни человек получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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