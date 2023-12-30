После обстрелов ВСУ Белгорода возбуждено уголовное дело

30 декабря 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

СК завел дело после обстрелов ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Из-за обстрелов ВСУ Белгорода Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве. «По факту обстрела Белгорода ВСУ возбуждено дело по статьям „Покушение на убийство“, „Убийство“, „Умышленное уничтожение и повреждение имущества“», — сообщили в ведомстве. ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» реактивными снарядами РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Большую часть перехватили ПВО. В результате удара погибли 14 человек, больше сотни человек получили ранения.

Из-за обстрелов ВСУ Белгорода Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве. «По факту обстрела Белгорода ВСУ возбуждено дело по статьям „Покушение на убийство“, „Убийство“, „Умышленное уничтожение и повреждение имущества“», — сообщили в ведомстве. ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» реактивными снарядами РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ. Большую часть перехватили ПВО. В результате удара погибли 14 человек, больше сотни человек получили ранения.