На «Курганмашзаводе» впервые показали уникальную БМП-3 «Жигули». Видео

30 декабря 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

В Кургане на оборонном заводе показали уникальную боевую машину пехоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На оборонном предприятии «Курганмашзавод» впервые показали уникальный образец БМП-3 «Жигули», который не получил развития и серийного производства. Об этом сообщили на YouTube-канале телеканала «Звезда». «В Кургане впервые показали уникальную коллекцию машин, которые в процессе эволюции оказались тупиковой ветвью развития. Очень интересный образец — БМП-3 „Жигули“. Это результат большой работы — найти такую компоновку БМП, которая позволит десанту выходить из кормы», — рассказали в программе «Военная приемка». По словам главного конструктора «Курганмашзавода» Сергея Абдулина, в данном образце создан отдельно узкий проход для десанта рядом с моторно-трансмиссионном отделением. «Для этого отдельно создавался двигатель и трансмиссия, которые располагались компактно. В целом, чтобы выйти на готовое изделие нужно сделать не менее двух-трех промежуточных образцов», — сказал Абдулин. Также он отметил, что на предприятии всегда ищут новые решения, чтобы выполнять требования Минобороны РФ. Ранее на федеральном канале «Звезда» показали секретные возможности БМП «Курганец». В частности, были проведены испытания на воде с большим грузом и буксировкой другой бронетехники.

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» впервые показали уникальный образец БМП-3 «Жигули», который не получил развития и серийного производства. Об этом сообщили на YouTube-канале телеканала «Звезда». «В Кургане впервые показали уникальную коллекцию машин, которые в процессе эволюции оказались тупиковой ветвью развития. Очень интересный образец — БМП-3 „Жигули“. Это результат большой работы — найти такую компоновку БМП, которая позволит десанту выходить из кормы», — рассказали в программе «Военная приемка». По словам главного конструктора «Курганмашзавода» Сергея Абдулина, в данном образце создан отдельно узкий проход для десанта рядом с моторно-трансмиссионном отделением. «Для этого отдельно создавался двигатель и трансмиссия, которые располагались компактно. В целом, чтобы выйти на готовое изделие нужно сделать не менее двух-трех промежуточных образцов», — сказал Абдулин. Также он отметил, что на предприятии всегда ищут новые решения, чтобы выполнять требования Минобороны РФ. Ранее на федеральном канале «Звезда» показали секретные возможности БМП «Курганец». В частности, были проведены испытания на воде с большим грузом и буксировкой другой бронетехники.