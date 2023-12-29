29 декабря 2023

На «Курганмашзаводе» впервые показали уникальную БМП-3 «Жигули». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
В Кургане на оборонном заводе показали уникальную боевую машину пехоты Фото:

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» впервые показали уникальный образец БМП-3 «Жигули», который не получил развития и серийного производства. Об этом сообщили на YouTube-канале телеканала «Звезда».

«В Кургане впервые показали уникальную коллекцию машин, которые в процессе эволюции оказались тупиковой ветвью развития. Очень интересный образец — БМП-3 „Жигули“. Это результат большой работы — найти такую компоновку БМП, которая позволит десанту выходить из кормы», — рассказали в программе «Военная приемка».

По словам главного конструктора «Курганмашзавода» Сергея Абдулина, в данном образце создан отдельно узкий проход для десанта рядом с моторно-трансмиссионном отделением. «Для этого отдельно создавался двигатель и трансмиссия, которые располагались компактно. В целом, чтобы выйти на готовое изделие нужно сделать не менее двух-трех промежуточных образцов», — сказал Абдулин. Также он отметил, что на предприятии всегда ищут новые решения, чтобы выполнять требования Минобороны РФ.

Ранее на федеральном канале «Звезда» показали секретные возможности БМП «Курганец». В частности, были проведены испытания на воде с большим грузом и буксировкой другой бронетехники.

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод» впервые показали уникальный образец БМП-3 «Жигули», который не получил развития и серийного производства. Об этом сообщили на YouTube-канале телеканала «Звезда». «В Кургане впервые показали уникальную коллекцию машин, которые в процессе эволюции оказались тупиковой ветвью развития. Очень интересный образец — БМП-3 „Жигули“. Это результат большой работы — найти такую компоновку БМП, которая позволит десанту выходить из кормы», — рассказали в программе «Военная приемка». По словам главного конструктора «Курганмашзавода» Сергея Абдулина, в данном образце создан отдельно узкий проход для десанта рядом с моторно-трансмиссионном отделением. «Для этого отдельно создавался двигатель и трансмиссия, которые располагались компактно. В целом, чтобы выйти на готовое изделие нужно сделать не менее двух-трех промежуточных образцов», — сказал Абдулин. Также он отметил, что на предприятии всегда ищут новые решения, чтобы выполнять требования Минобороны РФ. Ранее на федеральном канале «Звезда» показали секретные возможности БМП «Курганец». В частности, были проведены испытания на воде с большим грузом и буксировкой другой бронетехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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