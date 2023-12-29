На 174 километре трассы Екатеринбург — Серов вечером 30 декабря произошла авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с двигающейся навстречу машиной ВАЗ», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Оба водителя погибли на месте, трое пассажиров ВАЗа в больнице, отметили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники УГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам об опасности выезда на встречную полосу и призывает правильно оценивать дорожную ситуацию.
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