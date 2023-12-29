29 декабря 2023

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Три пассажира ВАЗа доставлены в больницу Фото:

На 174 километре трассы Екатеринбург — Серов вечером 30 декабря произошла авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с двигающейся навстречу машиной ВАЗ», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Оба водителя погибли на месте, трое пассажиров ВАЗа в больнице, отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники УГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам об опасности выезда на встречную полосу и призывает правильно оценивать дорожную ситуацию.

Фото:

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На 174 километре трассы Екатеринбург — Серов вечером 30 декабря произошла авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с двигающейся навстречу машиной ВАЗ», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Оба водителя погибли на месте, трое пассажиров ВАЗа в больнице, отметили в ведомстве. В настоящее время сотрудники УГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам об опасности выезда на встречную полосу и призывает правильно оценивать дорожную ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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