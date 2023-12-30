30 декабря 2023
29 декабря 2023

В курганский ХК «Зауралье» перешел хоккеист, игравший в Канаде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей кубок Парышева Курган, вратарь, хоккейные ворота, хк зауралье
За курганскую хоккейную команду будет играть защитник Стеклов (архивное фото) Фото:

В хоккейный клуб «Зауралье» (Курган) перешел защитник Кирилл Стеклов, который выступал за «Торпедо» (Нижний Новгород). Стеклов имеет опыт игры в хоккейной лиге Канады. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Подписан контракт на два года с 21-летним габаритным (рост 196 см, вес 94 кг) защитником Стекловым. В „Зауралье“ он перешел из „Торпедо“ (Нижний Новгород). В карьере Стеклова есть опыт игры за канадскую команду „London Knights“», — говорится в сообщении представителей ХК «Зауралье».

Стеклов выступал за юниорскую и молодежную сборные России. В составе юниорской национальной команды он выигрывал Кубок Вызова и Мемориал Гретцки/Глинки.

Ранее состав курганской команды «Зауралье» пополнился новым защитником из хоккейного клуба «Донбасс». Контракт был заключен с хоккеистом Кириллом Спиценко.

ХК «Зауралье» заключил контракт с защитником Стекловым
ХК «Зауралье» заключил контракт с защитником Стекловым
Фото:

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В хоккейный клуб «Зауралье» (Курган) перешел защитник Кирилл Стеклов, который выступал за «Торпедо» (Нижний Новгород). Стеклов имеет опыт игры в хоккейной лиге Канады. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте». «Подписан контракт на два года с 21-летним габаритным (рост 196 см, вес 94 кг) защитником Стекловым. В „Зауралье“ он перешел из „Торпедо“ (Нижний Новгород). В карьере Стеклова есть опыт игры за канадскую команду „London Knights“», — говорится в сообщении представителей ХК «Зауралье». Стеклов выступал за юниорскую и молодежную сборные России. В составе юниорской национальной команды он выигрывал Кубок Вызова и Мемориал Гретцки/Глинки. Ранее состав курганской команды «Зауралье» пополнился новым защитником из хоккейного клуба «Донбасс». Контракт был заключен с хоккеистом Кириллом Спиценко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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