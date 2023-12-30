В хоккейный клуб «Зауралье» (Курган) перешел защитник Кирилл Стеклов, который выступал за «Торпедо» (Нижний Новгород). Стеклов имеет опыт игры в хоккейной лиге Канады. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Подписан контракт на два года с 21-летним габаритным (рост 196 см, вес 94 кг) защитником Стекловым. В „Зауралье“ он перешел из „Торпедо“ (Нижний Новгород). В карьере Стеклова есть опыт игры за канадскую команду „London Knights“», — говорится в сообщении представителей ХК «Зауралье».
Стеклов выступал за юниорскую и молодежную сборные России. В составе юниорской национальной команды он выигрывал Кубок Вызова и Мемориал Гретцки/Глинки.
Ранее состав курганской команды «Зауралье» пополнился новым защитником из хоккейного клуба «Донбасс». Контракт был заключен с хоккеистом Кириллом Спиценко.
ХК «Зауралье» заключил контракт с защитником Стекловым
Фото: группа ХК «Зауралье» (Курган) в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/hczaural
В хоккейный клуб «Зауралье» (Курган) перешел защитник Кирилл Стеклов, который выступал за «Торпедо» (Нижний Новгород). Стеклов имеет опыт игры в хоккейной лиге Канады. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети «ВКонтакте». «Подписан контракт на два года с 21-летним габаритным (рост 196 см, вес 94 кг) защитником Стекловым. В „Зауралье“ он перешел из „Торпедо“ (Нижний Новгород). В карьере Стеклова есть опыт игры за канадскую команду „London Knights“», — говорится в сообщении представителей ХК «Зауралье». Стеклов выступал за юниорскую и молодежную сборные России. В составе юниорской национальной команды он выигрывал Кубок Вызова и Мемориал Гретцки/Глинки. Ранее состав курганской команды «Зауралье» пополнился новым защитником из хоккейного клуба «Донбасс». Контракт был заключен с хоккеистом Кириллом Спиценко.